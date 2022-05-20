Зеленский придумал план, как заставить Россию заплатить за войну в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать механизм конфискации замороженных активов России. По его словам, вырученные деньги пойдут на компенсации, пострадавшим от оккупантам.
Об этом говорится в обращении Зеленского.
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"Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждый пострадавший от действий российской армии сможет получить компенсацию своих потерь", – сказал Зеленский.
По его словам, договор позволит арестовать или заморозить российские активы и имущество, которые находятся в юрисдикции стран-партнеров. Кроме того, соглашение позволит их конфисковать и направить в специально созданный фонт.
"Из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию. Это будет точно справедливо. И Россия ощутит настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы и каждого снаряда, которые она выпустила по Украине", – резюмировал Зеленский.
Ракетные атаки
- В Харьковской области в городе Лозовая армия Владимира Путина нанесла ракетный удар по зданию культуры, которое недавно открылось после реконструкции.
- Днем 20 мая Россия нанесла очередной ракетный удар по Одесской области с применением авиации. В результате атаки был разрушен пляжный туалет.
- Незадолго до этого российские военные ударили ракетами по Полтавской области. "Прилет" зафиксирован в Лубенской громаде. Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры.
- В ночь на 20 мая кремлевские войска ударили по Луганской области – там почти 15 погибших гражданских. Кроме того, ночью возобновили обстрелы Харькова.
Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев