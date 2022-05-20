Зеленский придумал план, как заставить Россию заплатить за войну в Украине

Президент отметил, что выполнение этой задачи не будет простым

Зеленский предложил создать механизм конфискации активов РФ. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать механизм конфискации замороженных активов России. По его словам, вырученные деньги пойдут на компенсации, пострадавшим от оккупантам.

Об этом говорится в обращении Зеленского.

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"Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждый пострадавший от действий российской армии сможет получить компенсацию своих потерь", – сказал Зеленский.

По его словам, договор позволит арестовать или заморозить российские активы и имущество, которые находятся в юрисдикции стран-партнеров. Кроме того, соглашение позволит их конфисковать и направить в специально созданный фонт.

"Из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию. Это будет точно справедливо. И Россия ощутит настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы и каждого снаряда, которые она выпустила по Украине", – резюмировал Зеленский.

Ракетные атаки

В Харьковской области в городе Лозовая армия Владимира Путина нанесла ракетный удар по зданию культуры, которое недавно открылось после реконструкции.

Днем 20 мая Россия нанесла очередной ракетный удар по Одесской области с применением авиации. В результате атаки был разрушен пляжный туалет.

Незадолго до этого российские военные ударили ракетами по Полтавской области. "Прилет" зафиксирован в Лубенской громаде. Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры.

В ночь на 20 мая кремлевские войска ударили по Луганской области – там почти 15 погибших гражданских. Кроме того, ночью возобновили обстрелы Харькова.