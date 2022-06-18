Зеленский приехал в прифронтовой Николаев: где побывал и о чем говорил (фото, видео)

Президент посетил уже третий областной центр, пострадавший от войны

Зеленский посетил Николаевскую область. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Николаевскую область. Там он провел совещания по экономике и возобновлению водоснабжения. Также обсудил угрозы, которые несут российские войска на территории области.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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На видео, опубликованном президентом, можно увидеть, что вместе с ним в Николаев прибыли глава ОП Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко. Делегацию сопровождает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Наша Николаевщина. Совещание по важным вопросам региона. Обсудили состояние экономики, восстановление водоснабжения, ситуацию в сельском хозяйстве. Отдельное внимание уделили угрозам из суши и моря. Не прекращаем работать ради победы", – написал Зеленский.

Зеленский в Николаеве. Фото: скриншот

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Что делал Зеленский в Николаевской области

Президент провел совещание по поводу текущей ситуации в регионе.

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Совещание в Николаеве. Фото: скриншот

Говорили об экономике и путях решения инфраструктурных вопросов. В частности, речь шла о восстановление водоснабжения областного центра, которое было осложнено из-за повреждения сетей водопровода в результате вражеских обстрелов.

Кроме того, уделили внимание ситуации в сельском хозяйстве, в частности проблемам, связанным со сбором урожая этого года, обеспечению фермерских хозяйств необходимым техническим оборудованием и горючим. Также говорили о проблеме с помещениями для хранения зерновых и формировании новых логистических путей.

Представители военного командования региона доложили о ситуации в зоне боевых действий на суше и в акватории Черного моря. Обсудили угрозы из суши, в том числе со стороны непризнанного Приднестровья, с моря, а также рассмотрели ситуацию на острове Змеиный. Отдельное внимание было уделено материально-техническому обеспечению отдельной группировки войск "Приморье" и их оборонным нуждам.

Зеленский поручил помочь семьям погибших в Николаевской ОГА

Президент осмотрел здание Николаевской ОГА, которое испытало разрушения в результате ракетного удара со стороны российских войск. Ким рассказал об обстоятельствах обстрела и о 37 жертвах этого преступления.

Зеленский поручил оказать необходимую помощь семьям погибших в результате обстрела здания.

Это уже не первый выезд Зеленского за пределы Киевской области. Ранее он посетил Харьков и побывал на позициях ВСУ в Запорожской области.

Напомним, 29 мая, Зеленский посетил Харьков. До этого не было известно о рабочих поездках президента по Украине, кроме Бучи, где он побывал после освобождения от российских оккупантов.

5 июня он совершил рабочую поездку в Запорожскую область. Там, в частности, посетил передовые позиции украинских военных.