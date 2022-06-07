Зеленский пристыдил западных лидеров: за что и к чему призвал

По мнению президента, некоторые страны Запада не должны ограничиваться просто словами "давайте прекратим огонь"

Владимир Зеленский ждет от западных лидеров более конкретных действий / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский упрекнул западных лидеров в том, что они демонстрируют недостаточную решимость в вопросе противодействия агрессии России.

Зеленский в интервью редактору Financial Times Рули Халаф прокомментировал информацию о том, что в Европе ведутся дискуссии о прекращении огня без участия Украины:

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"Прежде всего – как можно прекратить огонь на территории страны без позиции народа этого государства и без позиции лидера этого государства? Выглядит очень странно. Некоторые лидеры хотят считать себя лидерами. Но чтобы быть лидером, нужно не считать себя лидером, а вести себя как лидер. Лидерство проявляется прежде всего – у тебя внутри. Ты хочешь остановить эту войну, ты можешь быть лидером этого процесса?.. Так пожалуйста – покажи, что, кроме слов, ты можешь сделать".

По его словам, западные лидеры могут дать Украине оружие или посадить украинские власти за стол переговоров с Путиным – чтобы "сидеть за этим столом и влиять, чтобы были не просто слова "давайте прекратим огонь".

"Огонь прекратим на каких условиях? С какой стороны? У меня – миллион вопросов. Кто будет гарантировать, что Россия будет выполнять то, что она пообещала? У меня ответов сегодня ноль. Я пока не вижу конфигурации, которая может заставить Россию остановить эту войну", – подчеркнул глава государства.

По мнению Зеленского, Запад действует в отношении России недостаточно решительно.

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"Если говорить откровенно, санкции – мы благодарны им, но они не настолько повлияли на Россию пока, потому что не в полном объеме. Мы растягиваем это условное "удовольствие". Надо четко: эмбарго – так эмбарго, на нефть – так не бойтесь. Понимаем, что будут сложности, но тем не менее – вводите сразу. В ином плане время будет играть на руку военно-политическому руководству России. Они будут находить, через кого и как обходить санкции. Уже есть в этом у них положительные результаты. Поэтому без призывов – быстрые действия. А если что-то говоришь, то нужны конкретные шаги", – заявил президент.

Зеленский ответил Макрону насчет "унижения России"

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона "не унижать Россию" и после завершения боевых действий "искать выход дипломатическим путем".

Глава государства отметил, что Макрон хорошо разбирается в переговорном процессе между Украиной и Россией как один из лидеров "нормандской четверки".