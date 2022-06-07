Зеленский пристыдил западных лидеров: за что и к чему призвал

Президент Владимир Зеленский упрекнул западных лидеров в том, что они демонстрируют недостаточную решимость в вопросе противодействия агрессии России.
Зеленский в интервью редактору Financial Times Рули Халаф прокомментировал информацию о том, что в Европе ведутся дискуссии о прекращении огня без участия Украины:
"Прежде всего – как можно прекратить огонь на территории страны без позиции народа этого государства и без позиции лидера этого государства? Выглядит очень странно. Некоторые лидеры хотят считать себя лидерами. Но чтобы быть лидером, нужно не считать себя лидером, а вести себя как лидер. Лидерство проявляется прежде всего – у тебя внутри. Ты хочешь остановить эту войну, ты можешь быть лидером этого процесса?.. Так пожалуйста – покажи, что, кроме слов, ты можешь сделать".
По его словам, западные лидеры могут дать Украине оружие или посадить украинские власти за стол переговоров с Путиным – чтобы "сидеть за этим столом и влиять, чтобы были не просто слова "давайте прекратим огонь".
"Огонь прекратим на каких условиях? С какой стороны? У меня – миллион вопросов. Кто будет гарантировать, что Россия будет выполнять то, что она пообещала? У меня ответов сегодня ноль. Я пока не вижу конфигурации, которая может заставить Россию остановить эту войну", – подчеркнул глава государства.
По мнению Зеленского, Запад действует в отношении России недостаточно решительно.
"Если говорить откровенно, санкции – мы благодарны им, но они не настолько повлияли на Россию пока, потому что не в полном объеме. Мы растягиваем это условное "удовольствие". Надо четко: эмбарго – так эмбарго, на нефть – так не бойтесь. Понимаем, что будут сложности, но тем не менее – вводите сразу. В ином плане время будет играть на руку военно-политическому руководству России. Они будут находить, через кого и как обходить санкции. Уже есть в этом у них положительные результаты. Поэтому без призывов – быстрые действия. А если что-то говоришь, то нужны конкретные шаги", – заявил президент.
Зеленский ответил Макрону насчет "унижения России"
Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона "не унижать Россию" и после завершения боевых действий "искать выход дипломатическим путем".
Глава государства отметил, что Макрон хорошо разбирается в переговорном процессе между Украиной и Россией как один из лидеров "нормандской четверки".
"Он прекрасно разбирается в деталях Минского документа. Он прекрасно понимает в деталях всех договоренностей, которые были с российской стороной в рамках "Норманди-4" – невыполнение этих договоренностей, постоянный срыв этих договоренностей, постоянные срывы введенного режима прекращения огня, срывы обмена пленными. О каких унижениях мы говорим?" – подчеркнул он.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"