Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Объединенными силами ВСУ

Сергей Наев с первых дней войны руководит защитой страны

Сергей Наев с 1993 года в Вооруженных Силах Украины / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград 173 военнослужащим ВСУ, которые вот уже два месяца ведут борьбу за независимость и территориальную целостность страны. Также присвоено Звание Героя Украины генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенными силами Вооруженных Сил Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем традиционном вечернем обращении к украинской нации и миру.

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Герой Украины

52-летний Сергей Иванович Наев с начала широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года занял пост командующего Силами обороны Украины. До этого он был командующим Объединенным оперативным штабом ВСУ (с 16 марта 2018 года до 6 мая 2019 года).

В Вооруженных Силах Украины Наев служит с 1993 года на разных должностях в Западном и Южном оперативных командованиях. В составе 7-го механизированного полка 24-й механизированной дивизии командовал взводом, затем разведывательной ротой, а затем батальоном.

Во время захвата российскими войсками Донбасса в 2014—2015 годах Наев участвовал в боях за Донецкий аэропорт. В 2015 году был командующим оперативным командованием "Юг", потом – командующим оперативным командованием "Восток".

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"У Украины всегда было огромное количество патриотов, которые в самые трудные времена становились на ее защиту. Это цвет нации и ее генофонд, формирующий лицо государства! Наше преимущество в том, что мы умеем и хотим оградить себя, свой род и свою страну от коварного врага! Я уверен, что у нашей страны прекрасное будущее", – подчеркнул недавно командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев.

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