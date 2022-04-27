Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Объединенными силами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград 173 военнослужащим ВСУ, которые вот уже два месяца ведут борьбу за независимость и территориальную целостность страны. Также присвоено Звание Героя Украины генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенными силами Вооруженных Сил Украины.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем традиционном вечернем обращении к украинской нации и миру.
Герой Украины
52-летний Сергей Иванович Наев с начала широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года занял пост командующего Силами обороны Украины. До этого он был командующим Объединенным оперативным штабом ВСУ (с 16 марта 2018 года до 6 мая 2019 года).
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В Вооруженных Силах Украины Наев служит с 1993 года на разных должностях в Западном и Южном оперативных командованиях. В составе 7-го механизированного полка 24-й механизированной дивизии командовал взводом, затем разведывательной ротой, а затем батальоном.
Во время захвата российскими войсками Донбасса в 2014—2015 годах Наев участвовал в боях за Донецкий аэропорт. В 2015 году был командующим оперативным командованием "Юг", потом – командующим оперативным командованием "Восток".
"У Украины всегда было огромное количество патриотов, которые в самые трудные времена становились на ее защиту. Это цвет нации и ее генофонд, формирующий лицо государства! Наше преимущество в том, что мы умеем и хотим оградить себя, свой род и свою страну от коварного врага! Я уверен, что у нашей страны прекрасное будущее", – подчеркнул недавно командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев.
Лучшие воины страны
- Во время жестоко боя под Глуховом Сумской области погиб украинский военнослужащий Михаил Несоленый. Он защищал страну в составе 58 отдельной механизированной бригады. Михаил посмертно получил звание Героя Украины.
- Во время защиты Мариуполя погиб замкомандира отдельного отряда специального назначения "Азов" по боевой и специальной подготовке старший лейтенант Виталий Грицаенко, позывной "Гоголь". Виталий совершил ряд подвигов, за что получил звание Героя Украины, к сожалению, посмертно.
- 18 апреля Зеленский присвоил звание "Герой Украины" командиру 58 отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Дмитрию Кащенко.
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"