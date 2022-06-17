Зеленский призвал Европу стать полностью независимой от России

Президент считает, что нужно положить конец зависимости европейских стран от Российской Федерации

Европа сейчас находится в цепях зависимости, которые десятилетиями создавала страна-агрессор Фото: Коллаж Reuters/ Cегодня

Россия много десятилетий создавала видимость, что от ее ресурсов зависят много мировых стран, поэтому Европа должна раз и навсегда покончить с этой токсичной зависимостью от страны-агрессора. С таким заявлением президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам "Диалога Преспанского форума" – платформы, созданной правительством Македонии, сообщает Офис президента на своей странице в Telegram-канале.

"Все мы в демократическом мире столкнулись с невиданным энергетическим кризисом. Многие годы Россия создавала впечатление, что якобы является надежным поставщиком энергоресурсов. Но на самом деле ей удалось сделать зависимыми от себя разные страны Европы. И теперь, когда Россия решила воевать для покорения европейских народов, она использовала эту энергетическую цепь первой. Специально спровоцировала исторически сверхвысокие цены на газ. Специально ограничивает поставки газа, шантажируя и отдельные страны, и Европу в целом. Нарушает действующие контракты – требует оплаты за газ в рублях и искусственно ограничивает объем поставок", – сказал Зеленский.

По его словам, давление на газовый рынок, а также использование Россией других инструментов приводит к тому, что процессы инфляции значительно ускорились. Этого бы просто не было, если бы Россия вела себя как ответственный поставщик, а не хотела создать кризис.

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Также он отметил, что давление РФ также оказывается и на продовольственный рынок, где Россия создает новый миграционный кризис.

"Еще худший сценарий реализуется на продовольственном рынке. Там провоцируется не только рост цен, причем на базовые продукты питания, но и новый миграционный кризис. Российская блокада украинских портов и ушибы по нашей агропромышленной инфраструктуре приводят к образованию дефицита на важных региональных сегментах мирового рынка продовольствия. Украинская пшеница, кукуруза, подсолнечное масло и другие товары были незаменимы для глобальной продовольственной стабильности. Россия знала, куда избивать, чтобы создать этот кризис. И она сознательно усиливает ее, когда затягивает войну против нашего государства и отказывается сделать Черное море безопасным для судоходства. Для чего она это делает? Чтобы, в частности, и по вашим странам, а также по вашим соседям в Европе, ударила новая миграционная волна", – сказал президент.

Европа должна освободиться от цепей России

Поэтому, отметил Зеленский, необходимо освободить Европу от цепей зависимости, которые российское государство создавало в течение десятилетий.

"Нужно сделать всю Европу наконец-то единой. Это то, в чем заинтересованы все равно и Украина, и ваши государства Западных Балкан. Полноправная европейская интеграция Украины, как и полноправная европейская интеграция ваших государств – это историческое усиление Европы и полный демонтаж российской возможности бить нас в одиночку", – резюмировал он.

Переговоры с европейцами