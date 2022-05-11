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Зеленский призвал не давить на ВСУ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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11 мая, 00:04
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Президент поддержал военных и просит такой же поддержки от общества
Наши военные проявляют сверхчеловеческую силу, чтобы выгнать вторую по мощности армию мира / Коллаж "Сегодня"
Наши военные проявляют сверхчеловеческую силу, чтобы выгнать вторую по мощности армию мира / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский попросил граждан страны реально оценивать сложность борьбы нашей армии с агрессором, который еще недавно считался одной из самых сильных армий в мире. Эта борьба очень сложная и в ней не может быть ежедневных побед.

Об этом лидер Украины заявил во время традиционного вечернего обращения к нации.

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Что происходит

"Вооруженные силы нашей державы обеспечили нам хорошие новости из Харьковской области, постепенно вытесняя оккупантов от Харькова. Я благодарен нашим защитникам и защитницам, которые держат оборону и проявляют действительно сверхчеловеческую силу, чтобы выгнать армию захватчиков, когда-то вторую по моще армию мира", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что необходимо контролировать свои эмоции в это нелегкое для всех время.

"Хочу призвать всех наших людей, особенно тех, кто в тылу, не распространять лишних эмоций, не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно или даже ежедневно ожидаются определенные победы. Вооруженные силы Украины делают все для освобождения нашей земли, для освобождения наших людей, всех наших городов – Херсона, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и всех других", – заверил президент.

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ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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