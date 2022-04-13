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Зеленский просит весь мир срочно помочь оружием Украине. Список

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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13 апреля, 18:07
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Россия не намерена останавливаться на Украине, уверен украинский лидер
Чтобы продолжать защищать мир от российской агрессии, Украине нужно больше оружия. Фото: коллаж "Сегодня"
Чтобы продолжать защищать мир от российской агрессии, Украине нужно больше оружия. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам всего мира и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о потребностях Украины, которые помогут остановить войну. Соответствующее видеообращение украинский лидер опубликовал на своей странице в Facebook в среду, 13 апреля.

"Разные эксперты говорили, что Украина не продержится больше недели, если Россия вторгнется. Нам не только удалось остановить российскую армию – мы их отбросили! Но наша война еще далеко не окончена. Это был только первый раунд. Путин и его армия изменяют свою стратегию. Они усиливают свои войска, чтобы еще сильнее нажать на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь", – сказал Зеленский.

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Президент Украины подчеркнул, что Россия не намерена останавливаться на Украине.

"Пропагандистская машина Путина открыто заявляет, что Европа является "следующей логической целью" после Украины. Поэтому или Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, или Путин продолжит расширять свою российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей. Он уже сделал это в Мариуполе, Харькове, Буче и других городах Украины", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что для того чтобы продолжать героически защищать мир от российской агрессии, Украине нужен конкретный список оружия.

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"Нам срочно нужна тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы противовоздушной обороны и самолеты", – сказал Зеленский.

Так, по словам президента, Украине срочно необходимы:

  • артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;
  • артиллерийские снаряды (калибр 152 мм);
  • реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;
  • БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п.);
  • танки (Т-72, ​​американские или германские аналоги);
  • системы ПВО (С-300, "Бук" или подобные современные западные системы противовоздушной обороны);
  • боевая авиация.

"Мы просим весь мир объединиться и помочь нам в борьбе с жестокой агрессией. Дайте Украине оружие сейчас, чтобы вместе победить это зло", – резюмировал Зеленский.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Германии пообещали поставить тяжелое вооружение Украине.

Также мы информировали, что США намерены предоставить Украине "оружие, которое ей необходимо" для защиты от России.

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Данные на 11:00 13 апреля
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Личный состав 19800
Личный состав
2
Самолеты 158
Самолеты
3
Вертолеты 143
Вертолеты
4
Танки 739
Танки
5
ББМ 1964
ББМ
6
Артиллерия 358
Артиллерия
7
Средства ПВО 64
Средства ПВО
8
РСЗО 115
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 132
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1429
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