Зеленский проведет совещание по "дорожной карте" вступления Украины в Евросоюз

Никаких новых условий выполнения задач в ЕС не предоставляли

Зеленский созовет совещание по вступлению Украины в ЕС/Фото: SERGEI SUPINSKY/Getty Images, Офис президента. Коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет совещание с участием представителей правительства и парламента по "дорожной карте" вступления в Европейский Союз.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Реклама

Подробности

Он заявил, что никаких новых условий выполнения задач в ЕС не предоставляли.

"Буквально уже в ближайшее время президент Украины соберет совещание с участием правительства Украины, Верховной Рады, где четко поставит задачу, как по дорожной карте выполнения тех семи рекомендаций, которые предоставила нам Европейская комиссия, так и по остальным задачам на пути к членству", – сказал Жовква.

Он отметил, что нет никакой рекомендации Евросоюза по реформам, где бы Украина "находилась на нулевой отметке".

Украина – кандидат в ЕС

Страны Европейского Союза вчера, 23 июня, предоставили Украине статус кандидата на вступление в ЕС. До этого на встрече послов ЕС 20 июня никто не возражал против этого шага.

Реклама

Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидатов для Украины и Молдовы.

"Есть соглашение. Европейский совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Поздравления президенту Украины Зеленскому и Молдовы Майе Санду и народам Украины и Молдовы. Наше будущее вместе", – сказал Мишель.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, как мировые лидеры отреагировали на предоставление Украине статуса кандидата в Европейский Союз. Также мы писали, что Зеленский поздравил Украину с кандидатством в ЕС.