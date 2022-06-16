Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Евродесант в Киеве ⚔ Рамштайн-3 Работа во время войны Работа во время войны 🔴 Ситуация в Северодонецке
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Зеленский раскрыл украинцам все детали встречи с лидерами ЕС

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 июня, 22:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украина имеет мощную поддержку со стороны Евросоюза
Зеленский рассказал, как прошел визит европейских лидеров в Украину/Фото: Офис президента, коллаж: "Сегодня"
Зеленский рассказал, как прошел визит европейских лидеров в Украину/Фото: Офис президента, коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Глава государства подвел итоги 113-го дня войны.

Видео опубликовали на канале офиса президента в YouTube.

Реклама

Что сказал Зеленский?

  • Сегодня действительно исторический день – Украина почувствовала поддержку сразу четырех мощных европейских государств. И в частности поддержку нашего движения в Европейский Союз. Италия, Румыния, Франция и Германия – с нами. Все четверо лидеров – и господин Драги, и господин Йоханнис, и господин Макрон, господин Шольц — поддерживают кандидатство для Украины.
  • Для меня было важным услышать от лидеров и другую фундаментальную вещь – они соглашаются, что окончание войны и мир для Украины должны быть именно такими, как их видит Украина. Как видит их наш народ.
  • Благодарен Италии за принципиальную политическую поддержку, за макрофинансовую и оборонную помощь. Сейчас имеем исторически лучшие отношения — и я уверен, что сможем сделать еще очень много для наших народов.
  • Благодарен Румынии за оборонную помощь, за содействие в транзите наших товаров, в частности зерна. Договорились увеличивать экспортную способность через территорию Румынии.
  • Франция предоставит дополнительные артиллерийские установки Caesar. Это очень важно для нашей защиты. Также сегодня президент Макрон откровенно говорил о том, что европейская поддержка Украины должна быть такой, чтобы действительно чувствовалось, что мы вместе защищаем одинаковые ценности, защищаем Европу.
  • Германия подтвердила предоставление средств противовоздушной обороны для нашего государства и дальнейшую поддержку.
  • Когда сегодня четыре лидера приехали в Киев, это совпало с началом воздушной тревоги. Россия создала такой фон, чтобы все слышали эти сирены, чтобы сделать напряженную атмосферу. Но никто не испугался, и это только еще больше вдохновляло нас быть максимально конкретными и договариваться ради наших интересов, ради всех украинцев и ради всех в Европе.
  • Поблагодарил сегодня уже лично канцлера Шольцу за приглашение на встречу лидеров "Группы семи". В общем мое впечатление от встречи положительное. Все лидеры понимают, почему сейчас не происходят переговоры по окончанию войны. Исключительно из-за позиции России, которая пытается только запугивать всех в Европе и продолжать разрушение нашего государства. Это агрессор, он должен определиться прежде всего для себя, что войну надо завершать. Мы же продолжим бороться, пока не гарантируем нашему государству полную безопасность и территориальную целостность.
  • Говорили сегодня о подготовке нового санкционного пакета против России. Говорили о преодолении продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия. Возобновить экспорт украинской агропродукции – жизненно необходимо для десятков стран. И есть только одна причина, почему продовольственный кризис вообще стал возможным: в нем виновата Россия, и никто больше. Все лидеры это уже признают. Говорили о восстановлении Украины после войны – имеем очень конкретные взгляды партнеров на это.
  • Считаю, что совсем не случайно именно сегодня произошло обострение ситуации с газом в Европе – цена снова прыгнула. Россия специально это сделала, специально ограничила поставки, чтобы навредить Европе, чтобы ударить по европейцах. "Газпром" просто дергает за газовую цепь, в которую очень долго пытались заковать Европу. И это еще один аргумент в пользу того, что Европа уже сейчас должна переходить к жизни без российского газа. Не должно быть этой зависимости.
  • Завтра и послезавтра также будет много новостей для Украины, и я верю, что позитивных. В очередной раз подчеркну, что все это возможно прежде всего благодаря нашим героям, благодаря каждому и каждой, кто защищает нас от российских войск.
  • На сегодня украинская армия борется в условиях значительного численного превосходства врага – в технике, в артиллерийских системах. Воевать в таких условиях – это ежедневный подвиг. Мы делаем все, чтобы дать нашим героям современное и мощное оружие. И я горжусь всеми, кто уже 113-й день полномасштабной войны сдерживает оккупанта и отбивает все атаки.
  • Именно благодаря храбрости украинцев, украинок Европа может создавать эту новую историю свободы и наконец убрать на востоке Европы "серую" зону между ЕС и Россией. Украина приблизилась к Евросоюзу больше всего за все время независимости.

Первые заявления Зеленского после встречи с европейскими лидерами:

  • Рад, что их визит начался с посещения Ирпеня и что партнеры увидели, что там натворил "русский мир"
  • Самое эффективное оружие против России сейчас – это единение
  • Агрессия РФ против Украины – это агрессия против всей Европы
  • Обсудили военную и экономическую поддержку Украины
  • Рассказал о ситуации на передовой и о ежедневных ракетных ударах РФ. С начала войны оккупанты запустили около 3 тысяч ракет
  • Чем больше мощного оружия получает Украина, тем лучше может бороться с агрессией
  • Россия не хочет мира и переговоров. Они хотят только войны
  • Получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС может стать историческим решением
  • Обсудили седьмой санкционный пакет против России
  • Украина делает все возможное для разблокировки наших портов, но вина в этой ситуации лежит на РФ

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что экс-госсекретарь США Киссинджер назвал большое достижение Зеленского. Также мы писали, что Зеленский позвонил Байдену после "Рамштайна-3"

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в цитатах
Помощь во время войны
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 16 июня
1
Личный состав 32950
Личный состав
2
Танки 1449
Танки
3
ББМ 3545
ББМ
4
Артиллерия 729
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 233
РСЗО
7
Самолеты 213
Самолеты
8
Вертолеты 179
Вертолеты
9
БПЛА 591
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2494
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
История героини
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Денежный вопрос
Что будет с нашими зарплатами?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.6

ВЫБОР УКРАИНЦЕВ
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20925.92

Binance Coin (BNB)

214.57

Dogecoin (DOGE)

0.06

Litecoin (LTC)

45.55

Theta (THETA)

1.2

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Love is... 💙💛
За что мы любим Киев
Андреевский узвоз

Андреевский узвоз

Майдан Незалежности

Майдан Незалежности

Музей Ханенко

Музей Ханенко

Котлета по-киевски

Котлета по-киевски

Киевский торт

Киевский торт

Посетить город
Хейтометр
Насколько % ты ненавидишь "русский мир"
Запустить
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять