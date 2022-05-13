Зеленский рассказал, что ответил Макрону на предложение об уступках Путину

Президент Франции взял на себя роль посредника

Макрон все время звонит Путину, но все безрезультатно / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Президент Франции Эммануэль Макрон получил отказ на свое предложение Украине пойти на уступки международному преступнику Владимиру Путину, чтобы хозяин Кремля мог сохранить лицо после военного вторжения в Украину.

Об этом сообщил в интервью итальянскому телеканалу Porta a Portaпрезидент Украины Владимир Зеленский.

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Что известно

"Он (Макрон – Ред.) хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами. Он не нашел. И не с нашей стороны. Он не нашел со стороны Российской Федерации. А мне предлагать какие-то вещи, связанные с уступками, касающиеся нашего суверенитета ради того, чтобы сберечь лицо президенту Путину, ну, смотрите, мне кажется что это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров. Мы не готовы сберегать что-то кому-то и за это терять наши территории", – заявил лидер Украины.

Зеленский также отметил, что Киев не должен думать, как Москве выйти из той ситуации, которую она сама и допустила.

"Мы не должны искать выход для России. Пан Макрон зря это делает. У него есть прекрасный опыт. Пока Россия сама не захочет, пока она не поймет, что ей это необходимо, она не будет искать никакого выхода. Возможно пан Макрон что-то знает больше", – резюмировал президент Украины.

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Роль Макрона