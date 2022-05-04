Зеленский рассказал, что поможет избежать войн в будущем

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit рассказал о том, что может предупредить войны в будущем на примере нашей страны и ответе международного сообщества.
Об этом сообщает Офис президента в Telegram-канале.
"Все потенциальные агрессоры мира, которые хотели бы подчинить соседей, или разрушить чьи-то границы, сейчас они смотрят на пример России и видят, как отреагирует цивилизованный мир. Если они начнут не дай Бог ту, или иную агрессию. Поэтому, эффективная реакция мира на российскую агрессию – это наиболее реальный из возможных мер предотвращения будущих войн", – сказал президент.
По его словам, эффективную реакцию мира на вооруженную российскую агрессию могут обеспечить:
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- полная изоляция агрессора, прежде всего экономическая;
- достаточная помощь Украине, чтобы выстоять в этой войне и сохранить свободу;
- восстановление разрушенного войной.
"Когда это будет, и Россия, и каждый другой потенциальный агрессор увидят, что война не помогает ничего достичь", – подчеркнул глава государства.
Когда закончится война
Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что украинцам следует настроиться на длительные боевые действия. Горячая фаза войны может закончиться через четыре-пять месяцев. По словам эксперта, освобождение территорий будет происходить медленнее, чем представляют граждане.
Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что после 9 мая точно будет известно, как долго продлится война Украины с Россией. Если РФ проведет громкий парад, то они готовы к длительной и изнурительной войне.
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