Зеленский рассказал друзьям Украины о ситуации на фронте: на востоке очень сложно

Глава государства сообщил о ежедневных авиаударах и ракетных обстрелах

Зеленский рассказал лидерам Польши и Словакии о ситуации в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня провел разговор онлайн с президентами Польши и Словакии Анджеем Дудой и Зузаной Чапутовой. Глава государства поблагодарил их за поддержку и рассказал о боевых действиях в Украине.

"Сегодня были обстрелы , вчера были обстрелы Тернопольской области. Авиаудары, ракетные удары. Прилетают ракеты, к сожалению. Информация от нашей и партнерских разведок. Идет скрытая мобилизация. Мы видим, в каких городах Российской Федерации. Вы это прекрасно понимаете. Поэтому на востоке страны очень сложно", – сообщил Зеленский.

Реклама

В то же время президент отметил, что Польша и Словакия с первых дней войны помогают ВСУ и украинцам, вынужденным уехать за границу.

"Благодарю Анджея Дудиу и Зузану Чапутову за эту важную поддержку и мощное адвокатирование в странах – членах ЕС евроинтеграционного движения Украины", – подчеркнул он.

Зеленский попросил о помощи у Американского еврейского комитета

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня обратился в Американский еврейский комитет и попросил о поддержке в противостоянии агрессии РФ.

"Защищайте необходимость усиления санкций против России. Это вам по силам. Помогайте нам ускорять поставки оружия для Украины, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается. Знаю, что ваша помощь уже существенная. Но вы можете использовать еще больше свое влияние", – сказал он.

Также президент подчеркнул, что российские оккупанты за время войны убили 287 украинских детей.

Реклама



