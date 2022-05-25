Зеленский рассказал, как Украина ведет невидимую войну

Президент рассказал, насколько важна для Украины работа Государственной службы специальной связи и защиты информации

Зеленский рассказал о то, что РФ устраивает кибератаки / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская сторона цинично использует киберпространство как полноценную арену боевых действий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства в Telegram-канале.

"Эта война стала первой в мире, где киберпространство превратилось в полноценную арену боевых действий – такую ​​же, как суша, воздух или море. Враг цинично использует кибератаки, как пули и ракеты, для воплощения своих преступных планов. Российский агрессор усилил кибератаки на сайты государственных органов, важные инфраструктурные объекты, безжалостно обстреливал наши телебашни и уничтожал каналы интернет-связи", – рассказал президент.

Зеленский поздравил работников Государственной службы специальной связи и защиты информации с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу, которая сейчас очень важна для Украины и победы над Россией.

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"Работники и военнослужащие Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины делают все возможное и невозможное, чтобы связь в стране – правительственная и гражданская – оставалась надежной, стабильной и безопасной. Сегодня, в день их профессионального праздника, спасибо связистам за несокрушимый дух, за решительность и профессионализм, за непростую работу, часто с риском для жизни, за приближение победы на своем фронте", – говорится в обращении президента.

Президент поблагодарил всех, кто обеспечивает трансляцию сигнала украинского телевидения и радио для миллионов наших земляков, и за то, что каждый может ежедневно позвонить или написать родным такие важные слова: "как ты?".

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