Зеленский рассказал, как Украина ведет невидимую войну

Российская сторона цинично использует киберпространство как полноценную арену боевых действий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства в Telegram-канале.
"Эта война стала первой в мире, где киберпространство превратилось в полноценную арену боевых действий – такую же, как суша, воздух или море. Враг цинично использует кибератаки, как пули и ракеты, для воплощения своих преступных планов. Российский агрессор усилил кибератаки на сайты государственных органов, важные инфраструктурные объекты, безжалостно обстреливал наши телебашни и уничтожал каналы интернет-связи", – рассказал президент.
Зеленский поздравил работников Государственной службы специальной связи и защиты информации с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу, которая сейчас очень важна для Украины и победы над Россией.
"Работники и военнослужащие Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины делают все возможное и невозможное, чтобы связь в стране – правительственная и гражданская – оставалась надежной, стабильной и безопасной. Сегодня, в день их профессионального праздника, спасибо связистам за несокрушимый дух, за решительность и профессионализм, за непростую работу, часто с риском для жизни, за приближение победы на своем фронте", – говорится в обращении президента.
Президент поблагодарил всех, кто обеспечивает трансляцию сигнала украинского телевидения и радио для миллионов наших земляков, и за то, что каждый может ежедневно позвонить или написать родным такие важные слова: "как ты?".
Кибератаки российских хакеров
- Во время российской кибератаки на сеть мэрии Львова была похищена часть рабочих файлов города. Их опубликовали на вражеских Telegram-каналах. Сейчас СБУ и Киберполиция устраняют последствия. Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.
- Также российские хакеры атаковали сервисы онлайн-продажи и линию поддержки "Укрзализныци".
- Microsoft отбила несколько кибератак на Украину со стороны хакерской группы Strontium, связанной с ГРУ.
- Злоумышленники совершили новую кибератаку на государственные органы Украины. Они снова используют болезненные для украинцев темы. В частности, "паразитируют" на информации о персональных данных россиян, совершивших военные преступления в нашей стране.
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