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Зеленский рассказал об отношениях с Генштабом

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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6 июля, 19:51
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Президент рассказал, есть ли у него недоразумения с военным командованием
Валерий Залужный, Владимир Зеленский
Валерий Залужный, Владимир Зеленский / Фото: Официальный сайт президента Украины, Коллаж: Сегодня, Facebook/Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Президент Владимир Зеленский заявил, что между ним и Генштабом нет никаких недоразумений. Он отметил, что ситуация с разрешением на перемещение военнообязанных — "мелкая ошибка", сообщает Украинская правда.

"У нас сегодня была встреча с военными. У нас они ежедневно проходят эти заседания, но сегодня (6 июля. – Ред.) было отдельное заседание по решению Генштаба 5 июля. Мы решили, что решение было принято не совсем верно и его отменят", — сказал он.

Зеленский отметил, что главное — единство перед лицом агрессии РФ.

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"Что касается возможных недоразумений между мной и Генштабом, то никаких недоразумений нет. Это мелкая ошибка по сравнению с тем большим единством, которое мы демонстрируем перед лицом российской угрозы. Это просто мелочь. Это ни о чем", — сказал президент.

Ситуация с военнообязанными

6 июля Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отменить порядок получения военнообязанными разрешений на перемещение между областями Украины.

Валерий Залужный обратился к украинцам и напомнил, что в условиях войны они нужны своему государству.

Советник главнокомандующего ВСУ по юридическим вопросам Евгения Рябека рассказала, что военнообязанные украинцы при смене места жительства должны уведомить соответствующие органы, однако могут передвигаться по Украине без получения разрешений.

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