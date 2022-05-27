Зеленский рассказал печальный сценарий для Донбасса из-за действий оккупантов

Наступление захватчиков может закончиться фатально

Зеленский заявил, что Донбасс может стать безлюдным/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что города на Донбассе российские захватчики превращают в пожарище. Тем самым они могут сделать этот регион безлюдным.

Об этом глава государства сказал во время обращения к украинцам.

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"Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным. Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк они хотят превратить прямо в пепелище. Как Волноваху, как Мариуполь. В городах и общинах ближе к границе России, в Донецке, в Луганске, они собирают всех, кого могут, чтобы заполнить место убитых и раненых в оккупационном контингенте. Все это, включая депортацию наших людей и массовые гражданские убийства, – очевидная политика геноцида, которую осуществляет Россия", — сказал президент.

Ситуация на Донбассе

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