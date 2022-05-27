Зеленский рассказал печальный сценарий для Донбасса из-за действий оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что города на Донбассе российские захватчики превращают в пожарище. Тем самым они могут сделать этот регион безлюдным.
Об этом глава государства сказал во время обращения к украинцам.
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"Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным. Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк они хотят превратить прямо в пепелище. Как Волноваху, как Мариуполь. В городах и общинах ближе к границе России, в Донецке, в Луганске, они собирают всех, кого могут, чтобы заполнить место убитых и раненых в оккупационном контингенте. Все это, включая депортацию наших людей и массовые гражданские убийства, – очевидная политика геноцида, которую осуществляет Россия", — сказал президент.
Ситуация на Донбассе
- Издание The Wall Street Journal сообщает, что попытки России окружить украинские города Лисичанск и Северодонецк стоит ее армии огромных потерь.
- Американские аналитики назвали главную цель РФ в Луганской области на ближайшие дни.
- Российские оккупанты постоянно простреливают трассу Лисичанск-Бахмут на Донбассе. Однако информация о котле вокруг Северодонецка и Лисичанска не соответствует действительности.
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