Зеленский рассказал, сколько своих защитников ежедневно теряет Украина

Самой сложной остается ситуация на Донбассе

Зеленский назвал потери ВСУ за сутки. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал новые данные о потерях украинских военных на войне против России. Каждый день на фронте погибают около 60-100 защитников Украины. Еще полтысячи получают ранения.

Об этом Зеленский сказал в интервью Newsmax.

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Он подчеркнул, что ситуация в столице спокойная, ведь ВСУ вытеснили оттуда врага. В то же время война продолжается, а многие украинские военные гибнут.

"Ситуация очень сложная, мы теряем 60-100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою. Поэтому мы держим свои оборонительные рубежи", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что сейчас самая сложная ситуация на востоке Украины.

Потери украинской стороны

За время полномасштабной войны было только два сообщения от президента Владимира Зеленского о потерях украинских военных.

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Так, 12 марта президент сообщил о 1300 погибших защитниках Украины.

А спустя более месяца, 16 апреля, Зеленский заявил, что погибли около 2500-3000 украинских военнослужащих.

В то же время президент заявлял, что Украина "наносит оккупантам такие потери, которых они и в страшном сне не видели".

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Кроме того, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля погибли более 500 военнослужащих национальной гвардии. Еще около 1700 нацгвардейцев получили ранения за это время.

Отметим, что украинская сторона не раскрывает точное количество погибших украинских военных.

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