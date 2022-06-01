Зеленский рассказал, сколько своих защитников ежедневно теряет Украина

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал новые данные о потерях украинских военных на войне против России. Каждый день на фронте погибают около 60-100 защитников Украины. Еще полтысячи получают ранения.
Об этом Зеленский сказал в интервью Newsmax.
Он подчеркнул, что ситуация в столице спокойная, ведь ВСУ вытеснили оттуда врага. В то же время война продолжается, а многие украинские военные гибнут.
"Ситуация очень сложная, мы теряем 60-100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою. Поэтому мы держим свои оборонительные рубежи", – сказал Зеленский.
Президент добавил, что сейчас самая сложная ситуация на востоке Украины.
Потери украинской стороны
За время полномасштабной войны было только два сообщения от президента Владимира Зеленского о потерях украинских военных.
Так, 12 марта президент сообщил о 1300 погибших защитниках Украины.
А спустя более месяца, 16 апреля, Зеленский заявил, что погибли около 2500-3000 украинских военнослужащих.
В то же время президент заявлял, что Украина "наносит оккупантам такие потери, которых они и в страшном сне не видели".
Кроме того, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля погибли более 500 военнослужащих национальной гвардии. Еще около 1700 нацгвардейцев получили ранения за это время.
Отметим, что украинская сторона не раскрывает точное количество погибших украинских военных.
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