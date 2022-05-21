Зеленский рассказал, сколько воинов сейчас защищают Украину

В интервью президент раскрыл особенности противостояния России

700 тысяч украинцев не дали русскому миру растерзать Украину / Коллаж "Сегодня"

Армия Украины на достойном уровне встретила российских оккупантов. В самую активную фазу войны и сейчас защищают свою страну от захватчиков Владимира Путина 700 тысяч украинцев.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеведущим Вадиму Карпьяку и Елене Фроляк для марафона "Єдині новини", который транслировался на Youtube-канале "Украина 24".

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Наши силы

"На сегодняшний день это 700 тысяч – вот вы видите результат работы 700 тысяч воюющих людей. 700 тысяч. Это в момент войны. В странах НАТО есть соответствующее оружие, серьезное ПВО, которое способно защитить небо от первых ударов, в результате которых у нас были первые потери и возникла паника. Это же все помогало врагу, а не наоборот", – отметил Зеленский.

При этом, по словам лидера страны, ВСУ были неплохо подготовлены для того, чтобы противостоять агрессору. Благодаря этому армии России не удалось захватить Украину ни за два дня, как прогнозировали все западные разведки, ни за три месяца.

"С точки зрения тех сил, которые применила РФ, используя абсолютно все, используя даже резервы, используя такую ​​"тихую мобилизацию" ("тихую", потому что мобилизация – это когда война, а войну они не могли нам объявить, они это назвали "спецоперация"). Они перебрасывали войска, увеличение было и в Крыму, и в Беларуси – на разных направлениях. Это действительно большой объем. Я думаю, что на сегодняшний день с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы", – резюмировал президент Украины.

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Интервью