Зеленский рассказал, сколько журналистов погибли из-за вторжения России

Президент отреагировал на гибель французского журналиста на Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель на Донбассе французского журналиста Фредерика Леклерка из-за обстрела армии РФ. По его словам, с 24 февраля погибли уже 32 журналиста.

В обращении к украинцам 30 мая глава государства отметил:

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"Сегодня в Луганской области оккупанты сорвали эвакуацию из районов боевых действий, обстреляв машину, которая ехала за местными. От смертельного ранения во время этого обстрела погиб французский журналист Фредерик Леклерк. Он работал на французский телеканал BFM TV. Чуть больше месяца назад я дал интервью именно этому телеканалу. Это было мое первое интервью представителям медиа Франции за время полномасштабной войны. Мои искренние соболезнования коллегам и родным Фредерика. Он стал 32-м медийщиком, погибшим после 24 февраля".

Как погиб Фредерик Леклерк

В Луганской области 30 мая бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек и попал под вражеский обстрел.

Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, готовивший материал об эвакуации. Находившегося рядом патрульного полицейского спасла каска.

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В результате эвакуация местных жителей из Луганской области была остановлена.