Зеленский: Россия всегда будет рядом и всегда будет угрозой

Президент обратился к студентам и молодежи, чтобы они определили, какой должна быть Украина, какой они ее видят

Зеленский спроси у студентов, что они думают о будущем Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к студентам и ректорам украинских заведений высшего образования касательно ситуации в стране и попросил их ответить на вопросы, которые помогли бы построить процветающую страну с учетом нового поколения и их мышления.

Обращение Зеленского

Я действительно рад возможности пообщаться сегодня с вами и надеюсь, что это будет самое общение. Не лекция или семинар, которых, уверен, вам и без того хватает.

Реклама

Мне хотелось бы построить с вами диалог, поэтому в своем выступлении я задаю вопрос, и мне интересно услышать ответы от каждого и каждого, кто пожелает. От вас.

Итак, когда будете задавать ваши вопросы, выберите, пожалуйста, один или несколько моих вопросов и предложите ответ. Начнём.

Для нашей страны сейчас совершенно особенное время. Миллионы наших людей сейчас борются за право на жизнь и свободу для нашего народа. И это действительно открывает простор возможностей.

Реклама

Именно сейчас и наша страна находится в такой ситуации, когда мы можем выбрать для нее такое будущее, как мы решим. То есть, это не просто адаптация к условиям, созданным для Украины другими поколениями или даже другими государствами. Как это для других стран, и как это было для нашего государства до войны. Мы можем сознательно переформатировать нашу жизнь. Вот что возможно сейчас.

Это большие возможности, время определять, в какой Украине вы хотите жить.

Первый мой вопрос к вам сегодня именно об этом: каким должно быть наше государство? И этот вопрос логически продолжается рядом связанных вопросов.

Реклама

Хотите ли вы жить именно в Украине? Ожидаете ли вы от Украины перемен, чтобы жить именно здесь? Или, наоборот, считаете, что у нашей страны уже есть все, чтобы именно вы жили именно здесь.

Идем дальше. В мире много стран, говорящих о реформах. Даже у наиболее развитых это постоянно есть. Слова "система не работает, и ее нужно исправить". Это уже привычный нарратив для многих политиков.

Но в единицах стран, как в нашей сейчас, открываются возможности, чтобы не просто "пофиксить" существующую систему, а создать новую. На основе того, что лучше. Не только у нас уже сейчас. Но и тех стран, в которых стоило бы взять лучшее.

Конечно, эта война подвела черту под многими вещами из жизни Украины раньше. Но не под всеми. Например, наши люди, которые уехали за границу, пока продолжаются боевые действия, говорят, что определенные вещи в нашей жизни значительно прогрессивнее, чем в других странах.

Цифровизация, которую мы начали производить в государственной сфере. Интернет и связь очень доступны благодаря бизнесу. Сфера услуг, в которой скорость и готовность работать часто больше, чем во многих странах Европы. Так оказалось.

Мы должны не забывать, что даже во время полномасштабной войны наши институты не сломались. Банковская сфера работает. Бюджетная система и государственное управление – выдержали. Оборона и логистика обеспечиваются, несмотря на то, что враг в некоторых аспектах имеет больше сил и техники.

То есть, определенный фундамент у общества есть, и было бы глупо им не пользоваться. Но мы должны понимать, что Россия всегда будет рядом. И, может быть, всегда будет угрозой. После 24 февраля нам уже многое удалось. И сейчас, например, вы можете увидеть, как принципиально по-другому оценивается по миру наш потенциал.

Возможно, вы видели, как сравнивают, очень интересно две статьи "Форбс": заголовок от 12 февраля – вторгнется ли Россия в Украину; и заголовок от 16 мая – вторгнется ли украинская армия в Россию.

То есть мир стал смотреть иначе на ситуацию в нашем регионе и на соотношение сил.

Но важно, что мы сами думаем о себе. Что наши люди чувствуют о нашем государстве.

Поэтому мой следующий вопрос к вам: какой должна быть Украина, чтобы вы были уверены , что сможем защититься от любой угрозы?

Этот вопрос также продолжается рядом других.

К примеру, профессиональная контрактная армия или с дополнением определенной формой призыва?

Насколько большой должна быть армия?

Какую часть государственных расходов мы должны тратить на оборону? Наибольшее или нет?

И даже в условиях грядущего мира?

Разрешать ли частные военные компании?

Должна ли быть в Украине всеобщая воинская обязанность и для всех ребят, как это есть, например, в Израиле, чтобы весь наш народ мог обороняться, когда это нужно?

И нужно ли всех граждан или какую-нибудь значительную часть, как это есть в других государствах, привлекать ежегодно на военные сборы? Предположим, с сохранением его заработной платы и рабочего места в настоящее время сборов.

Готовы ли вы лично с оружием в руках защищать Украину? Или считаете ли вы справедливым, что воевать на поле боя – кто-то другой?

Эти мои вопросы не риторические. Действительно нужны ответы. И это не просто что-то чисто функциональное. Об управлении государством или о политике. Это о том, как нашим людям понимать друг друга и как оставаться в Украине, потому что это наш дом. Ваш дом.

Как в нем не ссориться и жить, развивая общие интересы. Например, часто люди остаются в тылу, но требуют от тех, кто на фронте, гнать оккупантов вплоть до Кубани. Часто бывает, что человек в военной сфере не идет дальше того, чтобы сфотографироваться в камуфляже, но при этом ведет себя так, будто может лучше всех руководить войсками.

Как вы относитесь к таким людям, например, в политике? Или в медиа? Кто угодно, не важно. И как их личные эмоции и амбиции должны соотноситься с реальностью, реальной войной?

Имеет ли право не воюющий требовать от воинов чего-то? Требовать удовлетворения своих требований и ожиданий?

Справедливо ли это?

Видимо, вы видите, что эта война может завершиться для Украины теми или иными гарантиями безопасности.

И в этой связи у меня есть следующий вопрос к вам:

Какие государства вы видите гарантами безопасности Украины

Должны выбирать тех, кому точно доверяем? Имеем ли сосредоточенность на всех, кто достаточно мощный, сильный?

Гарантии безопасности для Украины – это хорошая возможность создать на десятилетие такой инструмент, который позволит жить спокойно. Хотя и не позволит быть небрежными по безопасности. Все равно мы будем всегда думать о защите. И должны понимать, что не бывает лучшей безопасности, чем готовность граждан защищать собственное государство. Ибо это защита себя прежде всего – своих семей, своих домов, своей земли, своего образа жизни. Это и есть государство – все это.

Если кто-то из вас лично не готов или не готов защищать государство – хорошо, то скажите почему?

Возможно, вы видите такой свой другой вклад в общую национальную безопасность, который действительно особенный?

Возможно, это что-то в области кибербезопасности. Возможно, вы хотели бы приобщиться к определенной форме волонтерства. Возможно, будущие бизнесмены или ученые – вы видите для себя какой-то другой вариант, третий, четвертый, пятый.

Итак, мой следующий вопрос к вам:

Должно ли государство регулировать по своему усмотрению, кого и как привлекать к обороне, или оставить людям возможность выбора в период войны?

Конечно, у меня есть свои ответы на эти вопросы. Но тем Украина и отличается от России и других тираний, что не один человек решает все для всего народа, а люди сами могут выбрать для себя правила жизни.

Блок вопросов

Учитывая, что Россия так и останется нашим соседом, следует обдумать формат безопасности внутри Украины. Ключевой вопрос – об оружии.

Нужен ли такой порядок владения огнестрельным оружием для обычных людей, который, допустим, видим в Соединенных Штатах Америки?

Или как в Швейцарии – в обществе "граждан с оружием", которые могут быстро приобщиться к защите своего государства, и где, например, бывший солдат может хранить у себя дома оружие, с которым он служил.

Какова должна быть система оружия?

Следует ли разрешать носить ее открыто? Следует ли ограничить только правом владеть и хранить дома?

Должны ли быть одинаковые правила для всех регионов страны или стоит предусмотреть более либеральные для тех областей, где большая угроза вторжения?

Умеете ли вы пользоваться оружием?

Как должна работать граница с Россией после войны? Он должен быть полностью закрыт или открыт?

Иными словами, как вы видите сосуществование с Российской Федерацией и ее гражданами после войны?

Может ли быть между нами и ими то, что называют словами "отношения" и "отношения"?

Или это нужно сознательно ограничивать, даже если это на каком-то уровне?

Идем дальше.

Я уже давно не студент, и это понятно. И думаю больше о том, в каких университетах будут учиться мои дети. В каких украинских университетах. Это очень важно. Возможно, моя дочь, ей скоро 18 лет, будет бывать в одной из тех аудиторий, где учится кто-нибудь из вас сейчас.

Но я хорошо помню то время, когда я был студентом. И помню, что у многих людей моего поколения было ощущение потери времени.

Годы в аудиториях, годы на лекциях... Многим казалось и, я уверен, сейчас кому-то кажется, что 5 или 6 лет в университете – это задолго. Возможно, если это медицинская специальность, нужно и 7 лет и всю жизнь учиться, учитывая все нюансы.

Но если это какая-то другая специальность, то всегда нужно 5 лет? Возможно, некоторым достаточно 2, 3, 4 учитывая, как работает современная экономика и как быстро трансформируются технологии.

Что вы об этом думаете? И к какой экономической жизни вы готовитесь?

Предусматриваете ли вы, что вам придется менять профессию в течение вашей жизни? Несколько раз. Или какие профессии, на ваш взгляд, будут всегда и не будут заменены искусственным интеллектом и роботизацией?

Может, стоит увеличить долю частного бизнеса в образовательной системе? Что вы думаете о частных университетах, что вы думаете о частных школах, частном образовании?

Может ли конкурировать образовательная программа вашего университета с теми образовательными программами и курсами, которые предлагаются сейчас в разных форматах вне университетов?

Не чувствуете ли вы, что теряете время?

Потому что сейчас в мире еще больше, чем раньше, главное – это скорость. Есть такое чувство. Скорость в умении учиться. Во всем. В работе, в постоянной трансформации, которой от личности требует жизнь. Современная жизнь.

Наверное, я долго говорю. Тогда последнее. Один вопрос. Уже третий месяц идет полномасштабная война России против Украины. После 8 лет войны в Донбассе. Эта война сейчас для нас – безусловно, война за независимость. Можно сказать, что это отложенная война. Отложена на 30 лет, учитывая, как мы получили независимость в 1991-м. Или и на сотни лет, учитывая предыдущую историю нашего великого государства.

Я не сомневаюсь, что мы изберем независимость. И это будет в нашей истории так же, как у других стран, боровшихся за независимость и победивших. Которые перестали быть просителями и стали субъектами. Настоящими хозяевами своей жизни и будущего.

Но мы должны помнить сейчас и всегда, что цена всего этого – это десятки тысяч жизней. Жизни всех, кто был убит врагом.

Десятки тысяч. За независимость. И за возможность каждого из вас выбрать, как жить и в какой Украине.

Итак, мой вопрос к вам:

Стоит ли это?

Я очень надеюсь услышать ответ на этот вопрос.