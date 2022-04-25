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Зеленский: Российская армия сделала эту Пасху красной от крови

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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25 апреля, 12:04
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Глава государства рассказал о последних событиях полномасштабного вторжения РФ в Украину
Зеленский об обстрелах со стороны оккупантов
Зеленский об обстрелах со стороны оккупантов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "поздравила" Украину с Пасхой воздушной угрозой почти по всему государству, ракетными ударами по Полтавской области и Кременчугу. Оккупанты обстреляли Чугуев Харьковской области, а также убили на Пасху еще двоих детей в Донецкой области – девочек пяти и четырнадцати лет

Об этом сказал Зеленский в новом обращении.

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"Вчера христиане восточного обряда праздновали Пасху. Традиционное приветствие "Христос воскрес!" звучало также и в России. Но означали ли там эти слова то же самое, что и во всем православном мире? Россия "поздравила" Украину с Пасхой воздушной угрозой почти по всей нашему государству, ракетным ударом по Полтавской области, ракетными ударами по Кременчугу. Зачем был нужен этот удар в Пасху? Нет такой военной угрозы, от которой это могло бы обезопасить Россию. Это просто сознательное уничтожение жизни в Украине. в самый православный праздник" , – сказал Зеленский.

Он добавил, что оккупанты обстреляли Чугуев Харьковской области, а также убили на Пасху еще двоих детей в Донецкой области – девочек пяти и четырнадцати лет.

"Убивать детей, разрушать жизнь, покрывать циничной и тотальной ложью сделанное против мирных городов – все, что делает Россия на территории Украины, – это точно не христианство. Это то, чему противостоял Христос. И не христиане люди, которые в очередной раз отказались открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя. Не христиане люди, снимавшие в оккупированных районах Украины пропагандистские репортажи о раздаче якобы гуманитарных пасхальных наборов, тем более, каждый знает, в том числе и в России, что до 24 февраля у всех украинцев во всех уголках Украины была возможность праздновать Пасху свободно в любое время и без каких-либо "гуманитарных" наборов", – заявил президент.

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Он добавил: не христиане люди, пытающиеся построить в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей жестокий оккупационный режим, которые держат людей в заложниках, пытают людей. Оккупанты даже в Пасху не давали людям покинуть оккупированную территорию, угрожали смертью.

Зеленский напомнил, что России предлагали пасхальное прекращение огня.

"Но православный мир увидел, что для российских захватчиков Пасха ничего не значит. Это для них просто красная дата в календаре, для которой нужны специальные слова, специальное поведение, но не то, что называется верой, и не то, что называется христианским добром. Российская армия сделала эту Пасху красной не только формально в календаре, но и красной от крови. Христиане такого бы не сделали, имея возможность установить мир. Так держать свечу в руках в храме еще не значит быть христианином. Есть или даже святить куличи каждый год – этого также мало, чтобы быть людьми, чтобы быть христианами", – сказал Зеленский.

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Президент Украины поблагодарил всех полицейских, работников Службы безопасности Украины, всех, кто отвечал за безопасность на Пасху, за то, что вчера не допустили никакой провокации.

Зеленский добавил, что Вооруженные Силы Украины сдерживают атаки российских войск по ключевым направлениям.

"Воздушные тревоги сегодня утром снова были почти по всей территории нашего государства. Винницкая область, Ровенская, Львовская, Одесская – ракетная угроза. Россия не оставляет попыток взломать наше сопротивление, чтобы... Достичь чего?" , – добавил президент.

По его словам, в оккупированных районах либо уже наступила гуманитарная катастрофа, либо остается очень мало времени до нее. Не хватает базовых продуктов, не хватает лекарства.

"Продолжаем делать все для изгнания оккупантов и восстановления мира для всех наших людей. Ключевой элемент этого процесса – прочность Вооруженных Сил Украины. Наличие достаточного количества и качества оружия, достаточного количества и качества боеприпасов", – сказал Зеленский.

Награды для украинских защитников

"Вчера же поздно вечером после всех внешнеполитических дел подписал важные указы о награждении наших героев. Государственными наградами Украины отмечены 188 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и пятеро работников Службы безопасности Украины" , – заметил Зеленский.

Звание Героя Украины присвоен полковнику Чаюку Денису Валентиновичу, заместителю командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, за личное мужество и результативность в боях с оккупантами, за уничтожение техники и живой силы врага.

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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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