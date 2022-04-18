Зеленский: Российские войска начали битву за Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.

Оно появилось на канале Офиса президента в YouTube.

"Будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не надо. Я благодарен всем нашим бойцам, всем нашим героическим городам на Донбассе, Мариуполю, а также городам Харьковской области, которые держатся. Которые защищают судьбу всей Украины, сдерживая силы захватчиков. Рубежное, Попасная, Золотое, Лисичанск, Северодонецк, Краматорск и все-все, которые на протяжении всех этих лет и навсегда – с Украиной", — отметил Зеленский.