Зеленский: Ситуация на Донбассе остается наиболее жесткой, очень тяжелой

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Глава государства подвел итоги 127-го дня войны.

Видео Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

"Бесспорно, главное слово сегодня Змеиный. Видимо, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл русский корабль. Затем корабль отбыл навсегда, а теперь и остров снова свободен. Я благодарен Главному управлению разведки, бойцам "Альфы", благодарен нашим артиллеристам, летчикам армейской авиации и Воздушных сил, командованию "Александрия".

Остров Змеиный – это стратегический пункт, и это значительно меняет ситуацию в Черном море. Это еще не гарантирует безопасность, это еще не гарантирует, что враг не вернется. Но это уже значительно ограничивает действия оккупантов. Шаг за шагом мы вытесним их с нашего моря, и с нашей земли и нашего неба.

Ситуация на Донбассе остается наиболее жесткой, чрезвычайно тяжелой. Огневая преимущество оккупантов до сих пор очень чувствуется – они достали уже просто все из своих запасов, чтобы бить по нам: по Луганской области, по Донецкой области. Я благодарен каждому и каждой, кто защищает наши позиции в таких условиях. Это настоящий героизм.

Соединенные Штаты объявили сегодня о новом пакете поддержки для Украины, прежде всего оборонной. Я благодарен президенту Байдену за эту помощь. Уже скоро она пойдет на передовую и будет работать на Украину, на защиту свободы.

Говорил об оборонительной поддержке с федеральным президентом Германии. Поблагодарил за ту помощь, которая уже оказана. Еще раз подчеркнул наши приоритеты – в каком оружии мы нуждаемся. Президент Штайнмайер выразил соболезнования в связи с нечеловеческой атакой на Кременчуг и другие наши города.

Сегодня состоялся еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским Союзом, Украина начала существенный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап. Мы готовимся наращивать поставки.

За счет украинского электричества может быть замещена существенная часть российского газа, который потребляют европейцы. То есть это вопрос не просто экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для всей Европы.

Хочу напомнить, что присоединение нашей страны к общей энергосистеме ЕС состоялось уже после начала войны. Украина делает вещи, которые казались невозможными.

Сегодня завершается председательство Франции в Совете ЕС. Исторический период, когда мы получили кандидатство. Европа стала сильнее за это время. Начинается председательство Чехии, и я благодарен нашим чешским партнерам за то, что среди приоритетов своего председательства они определили восстановление Украины. Действительно важно – начать восстановление как можно быстрее на той территории, которая уже освобождена.

А наш приоритет – и это будет задачей для всех представителей государства – как можно быстрее должно быть выполнено все, чтобы подготовить начало переговоров по членству. Чиновники, депутаты, дипломаты – все должны работать по этому поводу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Кстати, завтра будут новости по этой теме. Украинскую евроинтеграцию не остановить", — сказал глава государства.