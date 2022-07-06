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Зеленский рассказал, какое варварство совершила Россия в Харькове

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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6 июля, 23:01
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Президент назвал два направления, где ВСУ наступают на оккупантов
Президент рассказал, как Россия уничтожила очередной вуз в Харькове / Коллаж "Сегодня"
Президент рассказал, как Россия уничтожила очередной вуз в Харькове / Коллаж "Сегодня"

6 июля армия международного преступника Владимира Путина совершила циничный и варварский обстрел харьковского педагогического университета. При этом ВСУ продолжают наступать на Херсонщине и Запорожской области.

Традиционное вечернее обращение лидера Украины разместил Офис президента.

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"Сегодня в Харькове русским ракетным ударом был разрушен педагогический университет – главный корпус, лектория, университетский музей, научная библиотека. Это точность до 100% характеризует российское вторжение. Если давать определение тому, что такое варварство, этот удар подходит больше всего. Только враг цивилизованности и человечности может делать такие вещи – быть ракетами по университету, педагогическому университету", – резюмировал Зеленский.

Наши успехи

"Наконец, чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия – то оружие, которое мы получили от наших партнеров. Его точность действительно такая, как необходимо. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по составам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов. И это существенно снижает наступательный потенциал русской армии. Потери оккупантов с каждой неделей будут только расти, как и усложненность им поставок. Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – на Херсонщине, в Запорожской области. Мы не отдадим нашу землю – вся суверенная территория Украины будет украинская.

Люди должны об этом знать. Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге нашего государства – с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами – распространяйте, пожалуйста, там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы помним о них и за них мы боремся. Боремся за весь наш юг, за весь украинский Донбасс – там сейчас самое жестокое противостояние у Славянска и Бахмута. Боремся за Харьковщину. Пусть оккупанты не думают, будто их время на этой земле – долгое, а преимущество их артиллерии – вечное", – призвал Зеленский украинцев.

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По словам президента, каждый российский убийца, палач и насильник, пришедшие на нашу землю, будут отвечать. И неважно, сколько времени займет выполнение этой задачи. Никому из оккупантов не будет покоя.

Обстановка

Президент Владимир Зеленский заявил, что между ним и Генштабом нет никаких недоразумений. Он отметил, что ситуация с разрешением на перемещение военнообязанных — "мелкая ошибка".

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Украина уже не ждет от Запада поставок самолетов, но хочет получить системы ПВО, чтобы защитить украинские города от тяжелых ракетных ударов.

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Герої не вмирають!

Спас десятки жизней ценой своей... Олег Адамовский – подполковник, командир подразделения 92 отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. В мирной жизни помогал бездомным животным, содержал приют. Погиб во время обороны Харькова, до последнего прикрывая отход попавших во вражескую засаду побратимов. Спас десятки жизней, но свою потерял. Ему было 30 лет. Герой Украины. Посмертно.

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