Зеленский сообщил, сколько украинских военных погибли с начала войны

В настоящее время украинские чиновники считают, что на войне погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.
Зеленский добавил, что около 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения и что "трудно сказать, сколько из них выживет".
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Потери России составляют около 20 тысяч военных.
Потери РФ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 19 900 человек;
- танков ‒ 753 ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 1968 ед.;
- артиллерийских систем – 366 ед.;
- РСЗО – 122 ед.;
- средства ПВО – 64 ед.;
- самолетов – 160 ед.;
- вертолетов – 144 ед.;
- автомобильной техники – 1437 ед.;
- корабли/катера – 7 ед.;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 134;
- специальной техники – 25;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.