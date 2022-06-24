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Зеленский сравнил получение кандидатства в ЕС с фактическим покорением Эвереста

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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24 июня, 23:37
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По словам президента, сегодня нужно насладиться этой победой, а завтра – дальше штурмовать вершину
Зеленский сообщил, что Украина фактически уже поднялась на вершину самой большой горы мира / Коллаж "Сегодня"
Зеленский сообщил, что Украина фактически уже поднялась на вершину самой большой горы мира / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сегодня особо не вдумываться в условия, которые нам необходимо выполнять для вступления в Европейский Союз, а насладиться очень важной победой – получением статуса кандидата.

Об этом говорится в свежем обращении украинского лидера, размещенном на телеграм-канале "Украина 24".

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Мы почти взяли Эверест

"Нашу страну сегодня охватило обсуждение великого решения – предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. С утра и до этого момента на телевидении, на радио и в интеренете идет обсуждение, что это означает, какие условия необходимо выполнить, как тяжело это будет сделать и сколько лет на это уйдет. И, вы знаете, я по итогам этого дня хочу сказать следующее: "А давайте хотя бы чуть-чуть порадуемся". Тихо, скромно, в душе, однако порадуемся за себя, за свою страну, любимую страну. Давайте почувствуем момент и вкус этого мгновения. Представьте, что мы покоряем Эверест, достигли предпоследней точки, не оглянулись вокруг и даже не перевели дыхание и говорим про дальнейший путь к вершине. Как трудно будет преодолеть последние 1848 метров. В мгновение мы забыли и обесценили собственные успехи. А может быть сначала вспомним, что мы преодолели 7000 метров"?, – отметил Зеленский.

Условия

Президент подтвердил, что сегодня мы имеем семь условий для дальнейшего продвижения к членству, но это совершенно не должно никого пугать.

"Разве это нас пугает? Нет. Потому что перед этим мы выполнили сотни. Давайте не забудем про это. Давайте возьмем свой Эверест", – резюмировал лидер Украины.

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В качестве одного из примеров, которые доказывают, что украинцы все могут – как удалось откинуть российские войска в марте-апреле этого года.

"И россиян откинули. И победим. Потому что именно тогда нас будут уважать, когда мы уважаем себя. Не радуйтесь, что это пощечина Москве. Гордитесь, что это аплодисменты Украине. И именно поэтому я хочу видеть нас в единой европейской семье. Пускай это вас вдохновляет. Улыбнитесь, пожалуйста. И дай нам всем, Боже, спокойной ночи. Но, а завтра – снова в бой с новыми силами, с новыми крыльями", – пожелал всем "Спокойной ночи" Зеленский.

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