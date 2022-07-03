Зеленский тремя словами описал будущее россиян

Жители России больше не будут жить так, как жили до вторжения в Украину

Зеленский рассказал, что ждет россиян/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение. Глава государства подвел итоги 130-го дня войны.

Видео Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

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"Российская экономика оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет. Мир отказывается от связей с Россией. Слова "обвал", "дефицит" и "бедность" – это то, что будет описывать российскую жизнь, пока это государство хочет быть государством-террористом. Они потеряли более 35 тысяч солдат, и это еще консервативная оценка. Ради чего все это? Ради того, чтобы сумасшедшие пропагандисты показали где-то в своих эфирах российский или советский флаг на руинах... Другого ответа просто нет", — сказал Зеленский.

Зеленский рассказал о главной угрозе Луганской области

Пока нельзя констатировать, что город Лисичанск окончательно перешел под контроль врага. В целом на Донбассе пока самая сложная ситуация, которая может быть изменена при ускорении поставок необходимого оружия. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи.

По словам Зеленского, сказать сегодня окончательно, что Лисичанск под контролем российских оккупантов, "мы не можем" – продолжаются бои в окрестностях Лисичанска.

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"Наша задача – иметь огневое преимущество. На сегодняшний день наши Вооруженные силы делают все, что могут. Ускорение поставок оружия позволит иметь огневое преимущество. Тогда будем давить на Россию на этом направлении сильнее", – сказал он.

Также глава государства заявил о рисках того, что Луганская область будет полностью оккупирована, но военно-политическое руководство Украины их осознает:

"Вы также должны понимать, что ситуация может меняться ежедневно. У нас так было во многих городках, которые были полностью разрушены, переходили от одной стороны к другой".

По словам президента, на востоке Украины, где продолжаются ожесточенные бои, в целом ситуация самая сложная и опасная. В то же время на других направлениях есть определенное продвижение украинских сил вперед.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский договорился о военной помощи из Австралии. Также мы писали, что президент Украины поблагодарил Израиль за важное решение для украинцев.