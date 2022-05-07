Зеленский: Украина готовит второй этап эвакуации с "Азовстали"

В рамках второго этапа планируют вывезти с территории завода раненых и медработников

Зеленский рассказал о планах по эвакуации людей с завода "Азовсталь" / Фото: Коллаж: Сегодня

С завода "Азовсталь" в Мариуполе были эвакуированы более 300 гражданских лиц, в первую очередь женщин и детей. В настоящее время готовится второй этап эвакуации, чтобы вывезти раненых и медиков.

Об этом сообщил 7 мая президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

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Президент поблагодарил команды Международного комитета Красного Креста и ООН, которые помогли провести первый этап эвакуационной миссии с "Азовстали".

"Удалось спасти более 300 человек – женщин, детей. Фактически мы вывели гражданских с "Азовстали". И готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии – раненых и медиков. Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет лжи", – сказал он. .

По словам Зеленского, Украина работает и над тем, чтобы вывезти военных – "всех героев, защищающих Мариуполь".

"Это очень сложно. Но важно. Уверен, все понимают главную причину этой сложности, а также где эта причина находится. Но мы не теряем надежды. Мы не останавливаемся. Ежедневно ищем такой дипломатический вариант, который может сработать", – подчеркнул глава государства.

Зеленский о ракетных обстрелах Украины

Президент также прокомментировал массированные ракетные обстрелы армией РФ украинских городов.

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"Минувшей ночью российская армия потратила ракету, чтобы уничтожить музей Григория Сковороды в Харьковской области. Ракету. Чтобы уничтожить музей. Музей философа и поэта, который жил в XVIII веке. Который учил людей тому, что такое настоящее христианское отношение к жизни и как человеку познать себя. Что ж, похоже, что это страшная опасность для современной России – и музеи, и христианское отношение к жизни, и познание людьми себя", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, на 7 мая российская армия разрушила или повредила уже почти 200 объектов культурного наследия.

"Сегодня же захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. По городу, в котором почти каждая улица имеет что-то памятное, что-то историческое. Но для российской армии и это не имеет значения. Им бы только убивать и разрушать. Одесса? Харьковщина? Донбасс? Им все равно ", – сказал президент.

Президент об экономических проблемах из-за войны войны

Как отметил Зеленский, среди главных экономических вопросов – обеспечение украинцев горючим. Он провел совещание относительно преодоления дефицита горючего, возникшего после того, как российские ракеты разрушили Кременчугский завод и базы нефтепродуктов по всему государству.

"Заслушал доклады о том, что конкретно делается для организации поставок в Украину достаточного объема бензина и других видов горючего. Ключевая задача для чиновников – ускорить транспортировку горючего от европейских портов до наших потребителей. Объем такой транспортировки должен увеличиваться ежедневно", – сказал глава государства.

Также президент заслушал доклад министра финансов о состоянии выполнения государственного бюджета.

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"Делаем все, чтобы государство выполняло все социальные обязательства, несмотря на дефицит бюджета и сознательное разрушение российской армией нашей экономики. Предметно обсудили и подготовку Плана восстановления страны после войны. Это очень масштабная задача. Но я не сомневаюсь, что мы ее реализуем", – заявил он.

Зеленский наградил защитников Украины

Президент подписал указы о награждении защитников Украины.

Государственными наградами отмечены 216 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Звание Героя Украины присвоено полковнику Гегечкори Олегу Иродиевичу (посмертно), командиру вертолетной эскадрильи 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.