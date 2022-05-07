Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Зеленский: Украина готовит второй этап эвакуации с "Азовстали"

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 мая, 22:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В рамках второго этапа планируют вывезти с территории завода раненых и медработников
Зеленский рассказал о планах по эвакуации людей с завода "Азовсталь"
Зеленский рассказал о планах по эвакуации людей с завода "Азовсталь" / Фото: Коллаж: Сегодня

С завода "Азовсталь" в Мариуполе были эвакуированы более 300 гражданских лиц, в первую очередь женщин и детей. В настоящее время готовится второй этап эвакуации, чтобы вывезти раненых и медиков.

Об этом сообщил 7 мая президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Реклама

Президент поблагодарил команды Международного комитета Красного Креста и ООН, которые помогли провести первый этап эвакуационной миссии с "Азовстали".

"Удалось спасти более 300 человек – женщин, детей. Фактически мы вывели гражданских с "Азовстали". И готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии – раненых и медиков. Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет лжи", – сказал он. .

По словам Зеленского, Украина работает и над тем, чтобы вывезти военных – "всех героев, защищающих Мариуполь".

"Это очень сложно. Но важно. Уверен, все понимают главную причину этой сложности, а также где эта причина находится. Но мы не теряем надежды. Мы не останавливаемся. Ежедневно ищем такой дипломатический вариант, который может сработать", – подчеркнул глава государства.

Зеленский о ракетных обстрелах Украины

Президент также прокомментировал массированные ракетные обстрелы армией РФ украинских городов.

Реклама

"Минувшей ночью российская армия потратила ракету, чтобы уничтожить музей Григория Сковороды в Харьковской области. Ракету. Чтобы уничтожить музей. Музей философа и поэта, который жил в XVIII веке. Который учил людей тому, что такое настоящее христианское отношение к жизни и как человеку познать себя. Что ж, похоже, что это страшная опасность для современной России – и музеи, и христианское отношение к жизни, и познание людьми себя", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, на 7 мая российская армия разрушила или повредила уже почти 200 объектов культурного наследия.

"Сегодня же захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. По городу, в котором почти каждая улица имеет что-то памятное, что-то историческое. Но для российской армии и это не имеет значения. Им бы только убивать и разрушать. Одесса? Харьковщина? Донбасс? Им все равно ", – сказал президент.

Президент об экономических проблемах из-за войны войны

Как отметил Зеленский, среди главных экономических вопросов – обеспечение украинцев горючим. Он провел совещание относительно преодоления дефицита горючего, возникшего после того, как российские ракеты разрушили Кременчугский завод и базы нефтепродуктов по всему государству.

"Заслушал доклады о том, что конкретно делается для организации поставок в Украину достаточного объема бензина и других видов горючего. Ключевая задача для чиновников – ускорить транспортировку горючего от европейских портов до наших потребителей. Объем такой транспортировки должен увеличиваться ежедневно", – сказал глава государства.

Также президент заслушал доклад министра финансов о состоянии выполнения государственного бюджета.

Реклама

"Делаем все, чтобы государство выполняло все социальные обязательства, несмотря на дефицит бюджета и сознательное разрушение российской армией нашей экономики. Предметно обсудили и подготовку Плана восстановления страны после войны. Это очень масштабная задача. Но я не сомневаюсь, что мы ее реализуем", – заявил он.

Зеленский наградил защитников Украины

Президент подписал указы о награждении защитников Украины.

Государственными наградами отмечены 216 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Звание Героя Украины присвоено полковнику Гегечкори Олегу Иродиевичу (посмертно), командиру вертолетной эскадрильи 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 7 мая
1
Личный состав 25 100
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1122
Танки
5
ББМ 2713
ББМ
6
Артиллерия 509
Артиллерия
7
Средства ПВО 84
Средства ПВО
8
РСЗО 172
РСЗО
9
БПЛА 341
БПЛА
10
Корабли/катера 11
Корабли/катера
11
Транспорт 1934
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Студент, который рвался на фронт… Егор Кигитов - член сборной Украины по пулевой стрельбе, брат-близнец чемпиона Европы Глеба Кигитова. Студент второго курса Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного с первых дней войны пошел добровольцем на передовую. Был ранен, обгорел, но после недели в госпитале отказался оставаться в тылу и вернулся на фронт. Погиб, выполняя боевое задание.

История подвига
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

35856.96

Binance Coin (BNB)

376.62

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

96.09

Theta (THETA)

2.19

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.86

Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
Опрос
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять