Зеленский: Украина ищет дипломатический способ спасти своих военных из "Азовстали"

К этому процессу привлечены влиятельные государства-посредники

Зеленский заявил, что ищет способ спасти военных из "Азовстали". / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев пытается спасти военных, держащих оборону "Азовстали" в Мариуполе. На данный момент нарабатываются дипломатические варианты спасения украинских защитников. К этому процессу привлечены влиятельные страны.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении вечером 6 мая.

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Он отметил, что при посредничестве ООН и Международного комитета Красного креста продолжается эвакуационная миссия из Мариуполя, именно из "Азовстали".

"В течение дня наша команда организовывала спасение для более 40 гражданских людей – женщин и детей. Надеемся, что вскоре они смогут прибыть уже на безопасную территорию после двух месяцев под обстрелами, просто под землей – в укрытиях", – отметил Зеленский.

По его словам, продолжается работа по освобождению военных из "Азовстали".

"Работаем также над дипломатическими вариантами для спасения наших военных, которые остаются еще на "Азовстали". Вовлечены влиятельные посредники. Влиятельные государства", – сообщил президент.

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Ягун назвал способ спасти защитников "Азовстали"

Генерал-майор Виктор Ягун назвал единственный сценарий, при котором возможное спасение украинских военнослужащих с завода "Азовсталь" в Мариуполе. По его мнению, это возможно, если ВСУ пойдут в контрнаступление в Херсонской области.

"Мы надеемся, что ребята выдержат это нашествие, и им удастся удержать врага. Такая надежда все же существует, и мы действительно перейдем в контрнаступление на Херсонском направлении в начале лета. Только в этом случае у нас есть вариант их спасения".

Он убежден, что любые расчеты по Мариуполю делать сложно, а работа его защитников – фантастическая.

"То, как держатся наши военные, когда-нибудь точно попадет в учебники по истории. Все, что делают наши ребята в Мариуполе, – это просто героически", – отметил Ягун.

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