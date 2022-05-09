Зеленский: Украина сделала очень важный шаг на пути в ЕС

Президент обратился к гражданам в очередном видеообращении

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 9 мая, Украина сделала еще один очень важный шаг на пути в Европейский Союз – передала вторую часть ответов на опросник, который должна заполнить каждая страна, стремящаяся быть частью ЕС.

Об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

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Важный шаг

"Сегодня мы сделали еще один шаг – очень важный и не просто формальный – на нашем пути в Европейский Союз. Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должен заполнить каждая страна, стремящаяся быть частью ЕС. Обычно на это идут месяцы и месяцы . Но мы сделали все за считанные недели", – сказал он.

Также президент заявил, что именно сегодня, 9 мая, разговаривал о европейской интеграции Украины и с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, и с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Рассчитываем в июне получить положительный ответ о приобретении нашей страной статуса кандидата в члены ЕС. Поблагодарил президента Еврокомиссии и за работу по созданию Трастового фонда для восстановления Украины после войны", – сказал он.

По словам Зеленского, Шарль Мишель посетил сегодня Одессу, увидев своими глазами, что "означает заблокированное море". Президент отметил, что впервые за десятки лет в Одессе нет обычного движения торгового флота, а также обычной портовой работы.

"Без нашего аграрного экспорта десятки стран в разных регионах мира уже сейчас оказались на грани дефицита продовольствия. Это прямое следствие российской агрессии, которое можно преодолеть только сообща – всем европейцам через действенное принуждение России к тому, чтобы она остановила войну", – сказал президент.

Владимир Зеленский также рассказал и о встрече в Киеве с генеральным секретарем Совета Европы, госпожой Марией Пейчинович-Бурич. В частности, стороны обсудили, что можно сделать для мира в Украине и Европе с помощью инструментов этого уважаемого института.

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"День Европы. И День победы над нацизмом. Реальность нуждается в мире. А единственным виновником того, что мир был разрушен, есть и останется российское государство. Это историческая ответственность для России", – сказал он.

Кроме этого, Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто защищает Харьковскую область, Донбасс, юг страны:

"Кто не сдается и ждет украинский флаг во всех тех городах, которые временно – я подчеркиваю это: временно – захвачены оккупантами. Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар и все другие города и громады".

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что не готов назвать конкретную дату внесения на повестку дня рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС.

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