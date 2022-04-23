Зеленский: Украинцы готовы жить в условиях войны еще 10-20 лет, потому что выхода нет

По словам президента, Украина станет одним из самых сильных государств в Европе

Владимир Зеленский заявил, что украинцы готовы жить в условиях войны еще минимум 10 лет. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы готовы жить в условиях войны ближайшие 10-20 лет, ведь у нас нет иного выхода.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции для украинских и западных СМИ в Киеве на станции метро

Реклама

Таким образом, Зеленский ответил на вопрос, готовы ли украинцы годами или десятилетиями жить в состоянии повышенной боеготовности, как, например, Израиль.

"Это же не вопрос – готовы мы или не готовы. Я думаю, что все украинцы, особенно все, кто остался в стране, – я сейчас не о выехавших женщинах и детях, есть некоторые и мужчины, которые оказались не мужчинами, большинство объединившихся украинцев, большинство нашего государства… они не просто готовы или не готовы, у нас нет другого выхода. Мы будем таким государством", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что украинцы должны быть готовы к тому, что придется защищать свою землю.

"Это не значит, что мы будем воевать. Я считаю, что наоборот, если мы победим, то мы будем государством, в котором будет самая мощная армия и самый опытный, опытный по защите народ. И по гарантиям безопасности, я считаю, что мы станем одним из самых крепких государств в Европе", – сказал Зеленский.

Он добавил, что это реалии, в которых придется жить из-за соседства с Россией.

Реклама

В СНБО назвали главную задачу Путина

Президент России Владимир Путин не остановит "военную операцию" в Украине. Его главная задача – уничтожение государства, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мы осознаем, что Путин останавливаться не собирается. Ни 9 мая, ни 10, ни 20. Задача Путина, которую он поставил перед своими военными, довольно проста – уничтожение нашего государства. Других задач у них нет", – говорит Алексей Данилов.

Ранее мы писали: