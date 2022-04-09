Зеленский и Джонсон прошлись по Киеву и получили в подарок глиняных петухов (видео)

Президент Украины показал гостю мемориал павшим Героям Небесной Сотни

Зеленский и Джонсон прогулялись в центре Киева. / Фото: Коллаж: Сегодня

После переговоров президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прогулялись по центру Киева.

Видео прогулки разместили в пресс-службе Офиса президента.

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Зеленский и Джонсон спустились с Банковой Аллеей Небесной сотни на Майдан и прогулялись по Крещатику. Президент Украины показал гостю мемориал павшим Героям.

"Киев пока малолюден и с частыми воздушными тревогами. Но так же красив и уже без боев в пригороде. Посетили мемориал памяти Героев Небесной Сотни. К сожалению, наши герои и дальше ежедневно погибают на фронте в борьбе с российскими оккупантами, но с помощью наших верных друзей, как Великобритания, мы ежедневно становимся ближе к победе", – написал Зеленский в Telegram.

Необычный подарок

Во время прогулки к президенту и главе правительства Великобритании подошла прохожая и подарила керамических петушков. Такой же петушок авторства Прокопа Бидасюка стоял на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенной российскими войсками многоэтажке в поселке Бородянка Киевской области. Фото этого шкафчика с петушком приобрело популярность в Сети и стало символом устойчивости украинского народа.

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Что известно о визите Джонсона в Киев