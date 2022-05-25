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Зеленский в Давосе прозрачно намекнул Путину, от чего зависит его судьба

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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25 мая, 10:44
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По словам президента, самым сильным оружием Украины на начальном этапе войны стало объединение всех украинцев
Владимир Зеленский заявил, что конец войны зависит от желания России. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский заявил, что конец войны зависит от желания России. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский 25 мая выступил на украинском завтраке в Давосе. Он заявил, что окончание войны в нашей стране зависит от многих факторов. Кроме того, глава государства отметил, что самым сильным оружием стало единство украинцев.

Об этом сообщает "Сегодня".

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О чем говорил Зеленский?

Президент заявил, что окончание войны зависит от желания разных сторон, прежде всего, Запада относительно твердости и вооружения, финансовой силы Украины.

"Желания объединенного Запада не бояться воевать с РФ. Воевать в этой гибридной войне по-разному, не своими людьми", – отметил Зеленский.

Он добавил, что также это зависит от желания России, потому что война "в любом случае закончится".

Кроме того, Зеленский считает, что самым сильным оружием стало единство всех украинцев. По его словам, объединения Запада пока не видно.

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"Самым сильным оружием Украины на начальном этапе войны стало объединение всех украинцев" – заявил президент.

Он отметил, что объединения Европы ни в вопросе предоставления оружия, ни в вопросе вступления Украины в ЕС, ни в вопросе принятия в НАТО Финляндии и Швеции пока не видно.

Зеленский выступил в Давосе и призвал к "максимальному" удару по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он призвал участников форума не ждать применения Россией ядерного оружия, а ввести санкции против нее. По словам главы государства, санкции должны быть максимальными. Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".

"Не ждите роковых выстрелов, не ждите применения Россией специального оружия – химического, биологического, не дай Бог, ядерного. Не создавайте у агрессора впечатления, будто бы мир не будет оказывать достаточного сопротивления", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что санкции против РФ должны быть максимальными, чтобы в России или другие агрессоры, которые хотят затеять войну, четко знали, к чему это приводит.

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По мнению президента, таких санкций против России до сих пор нет. Но они должны быть – эмбарго на российскую нефть, полная блокировка всех банков без исключения, полный отказ от российского ИТ-сектора, полное прекращение торговли с РФ.

"Это должен быть такой прецедент санкционного давления, который еще десятилетиями будет убедительно работать на поддержание мира", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства предложил каждой компании, которая покидает российский рынок, продолжить деятельность в Украине.

"Вы получите доступ не только на наш рынок объемом 40 млн потребителей, но и доступ к общему рынку Европы", – подытожил президент.

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