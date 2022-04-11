Зеленский: В Мариуполе погибли десятки тысяч украинцев

Украина уже 47 сутки противостоит полномасштабному вторжению Российской Федерации

Владимир Зеленский обратился к корейскому народу. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский обратился к парламенту Южной Кореи с призывом помочь Украине остановить российскую агрессию.

Видеообращение опубликовали на странице лидера Украинского народа в Telegram.

Реклама

"Россия напала на нас. Напала, пользуясь своим преимуществом в военной силе. Это государство израсходовало десятилетия на подготовку к этой войне. Десятилетие – и колоссальные ресурсы. Финансовые – это сотни миллиардов долларов, полученные за экспорт нефти, газа и направленные на производство и накопление вооружений. А также человеческие ресурсы. Уже около 2 тысяч ракет выпущено Россией по нашим городам. Артиллерийские снаряды просто невозможно сосчитать", – сказал Зеленский.

Но самое плохое – это то, как Россия использует людей для подготовки и ведения войны, отметил президент.

"Для обитателей самой России сознательно создаются такие условия, когда они обязаны жить в тотальной, беспросветной бедности. Когда они не могут себе позволить даже самые простые вещи – нормальную еду, обычную бытовую технику, нормальное образование. Когда у них нет на всю жизнь даже базовых гарантий прав человека. И когда служба в армии для многих из них становится единственным, так сказать, социальным лифтом. Возможностью получить хотя бы что-нибудь в жизни. Хотя бы попробовать обеспечить себя", – сказал Зеленский.

Реклама

Он добавил, что попав на войну и зайдя на территорию соседнего государства, десятки тысяч русских военных были просто в шоке от нормальности жизни. Они шокированы городами и деревнями, в которых люди не бедствовали. Шокированы бытовой техникой в ​​домах. Шокированы тем, что людям хватает нормальной еды.

"Значительное количество оккупантов просто не видело такого в своей жизни. Почти сразу русские войска на территории Украины – в тех районах, куда они смогли ворваться – занялись мародерством. Они пытались вывезти домой в Россию все, что представляет любую ценность. От стиральных машин до компьютеров. От автозапчастей до одежды. Они просто набивали этим бронетранспортеры, грузовики, воровали машины и пытались вывезти награбленное. Вы знаете, были случаи, когда русские солдаты доставали из своих бронежилетов защитные пластины, чтобы спрятать в бронежилетах украденные ноутбуки и планшеты. В это невозможно поверить – когда человек настолько беден от рождения, что считает, что ноутбук – ценнее, чем его собственная жизнь на войне. Но именно это мы увидели на своей земле, когда ворвалась русская армия", – отметил президент.

По его словам, это столкновение двух разных миров – мира обычных людей, которые просто жили мирной жизнью, просто стремились к гармонии для себя и своих детей, думали о будущем, и мира людей, специально униженных своим государством в течение десятилетий, специально загнанных в бедность и бесправие, чтобы их власть могла направить их на любые авантюры. На всякую войну против соседей.

Реклама

"И это война России не просто для покорения Украины. Это только первый шаг. Сначала Россия хочет уничтожить нашу независимость, наше государство, разорвать его. Хочет уничтожить все, что делает нас украинцами, делает нас отдельной нацией. А потом – пойти дальше в Европу. Дальше в Азию", – добавил президент.

Зеленский отметил, что на оккупированной украинской территории русские военные целеустремленно искали учителей, любых людей, связанных с армией и функционированием государства, активистов, журналистов. Всех, кто воспитывал и защищал национальную идею похищали и сознательно убивали.

"Это было приказание, это была тактика. Но Россия только начала с Украины. Следующие шаги их плана – это уничтожение других стран. Попытка покорить еще другие соседние народы. Россия хочет доминировать. И считает, что может сделать это только одним способом: бросить свою армию, воспитанную в тотальной бесправности, на то, чтобы уничтожить все, что позволяет жить другим народам", – сказал он.

Зеленский напомнил, что ракетными и авиационными ударами по нашей территории Россия уничтожила уже сотни инфраструктурных объектов, обеспечивающих нормальную экономическую и социальную жизнь в Украине.

"Российские ракеты и авиация разрушают нефтебазы, разрушают склады с продуктами, аэропорты, вокзалы, производственные предприятия, университеты. Одних только образовательных объектов уничтожено уже 938. Больниц – почти 300. Это сознательная тактика российских войск, а не случайность. Они целенаправленно разрушают жилые кварталы и целые города. Из артиллерии, минометов, танков. Не один город, не два, не три. Это десятки городов, которые русские военные пытались просто стереть с лица земли. Черные руины вместо многоэтажек. Груды камней и бетонных обломков вместо того, что было обычными мирными городами. Число погибших мы до сих пор не можем установить. С севера до юга страны – во всех районах, куда достигали российские снаряды, достигали бомбы – продолжается разбор завалов", – сказал он.

По словам главы государства, на части нашей территории продолжаются активные боевые действия. Россия готовит новое наступление, надеясь сломать все же наше национальное сопротивление. Зеленский отметил, что оккупанты сконцентрировали десятки тысяч солдат и колоссальное количество техники, чтобы попытаться нанести новые удары.

"Худшая ситуация – в Мариуполе, в нашем южном портовом городе, который заблокирован российскими войсками с 1 марта. Это был полумиллионный город. Пол миллиона человек. Оккупанты заблокировали его и не разрешали даже завозить туда еду и воду. Пытались его захватить самым жестоким способом – просто уничтожить все, что есть в городе. Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был уничтоженным городом", – сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что нет и не может быть надежды, что Россия просто сама по себе остановится.

"Нет и не может быть надежды, что разум победит, и российское руководство просто откажется от продолжения этой войны. Россию можно только вынудить это сделать. Можно только вынудить искать мир. Заставить перестать издеваться над людьми. Заставить уважать независимую жизнь соседних народов. Заставить покинуть территорию Украины. Наша антивоенная коалиция, сформированная после начала этого жестокого вторжения России, уже применила против нее беспрецедентные санкции. Но этих санкций недостаточно. Россия еще не чувствует, что должна остановиться. Это значит, что нужно сделать еще больше. И не только на государственном уровне", – сказал он.

Зеленский отметил, что следует полностью разорвать связи российских банков с мировой финансовой системой. Следует ограничить российский экспорт энергоресурсов, прежде всего нефти. Но также нужно, чтобы мировые компании перестали быть спонсорами этого варварского государства, считающего, что вправе разрушать жизнь народов. Которое считает, что имеет право сеять по миру бедность, бесправие и смерть.

"Чем больше компаний прекратят торговать с Россией, работать на территории России, платить налоги российскому государству, тем скорее разум восторжествует. России придется оставить воинственность и искать компромиссы с миром. Потому что уже дошло до того, что Россия откровенно шантажирует мир ядерным и химическим оружием! Но, работая стратегически, нужно защищать людей здесь и сейчас. Защищать тех, кому русская армия угрожает напрямую", – сказал он.

Президент напомнил, что Украина 47 дней защищается фактически от всей русской армии – от наиболее боеспособных ее частей.

"Наши Вооруженные Силы Украины борются героически, очень мудро, рационально используя имеющиеся ресурсы и вооружение. Мы получаем помощь от разных стран мира. И я искренне благодарен и вашему государству, искренне благодарен вашему народу за оказанную поддержку. Но мы нуждаемся в гораздо большем. Чтобы выжить в этой войне против столь подготовленного противника, как Российская Федерация. Против государства, не считающего убитых и имеющего бесчисленные запасы военной техники еще со времен Советского Союза...", – отметил глава государства.

Зеленский отметил, что Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, самолетах, танках и другой бронетехнике, артиллерийских системах и боеприпасах.

"И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас. У вас есть это. Бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие. Когда стоит вопрос о выживании в войне, направленной на полное покорение народа, нужно давать принципиальные ответы. Обычные правила снабжения оружием нужно просматривать и действовать быстро. Надо помогать. Предоставить необходимое оружие Украине – значит не только спасти жизнь наших людей, не только дать нам возможность деблокировать наши города, в частности, наш многострадальный Мариуполь. Но и спасти другие государства, другие регионы от дальнейшего развертывания российской агрессии", – сказал он.

Зеленский напомнил, что каждая нация имеет право на самостоятельную жизнь.

"Каждый город имеет право на полную безопасность. Каждый человек имеет право на свободу и поиск собственного счастья. Люди не должны быть орудиями каких-либо режимов, каких-либо диктаторов. Люди вправе просто жить. Вот за что мы боремся. Вот что мы просим защищать вместе с нами. И вот что мы будем восстанавливать – надеюсь вместе с вами и со всем миром – после этой войны. Дамы и господа! Корейский народ! Сегодня в этом обращении я четырежды упоминал наш Мариуполь. Наш город, который переживает черное время в своей истории. Наш город, который русские войска просто уничтожают. Я прошу вас посмотреть сейчас одно видео. Материал, снятый журналистом, выдержавшим недели российской блокады в Мариуполе. Я прошу вас воочию увидеть то, что украинцы видят уже 47 дней. Мы просим помощи, чтобы остановить это. Чтобы города Украины и других государств никогда больше не видели такого зла. Чтобы к ним больше никогда не могла прийти Россия", – подытожил президент.

Читайте другие новости "Сегодня":