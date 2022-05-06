Зеленский: В России серьезно относятся к возможности ядерной войны

У Путина готовятся превратить страны Европы в "ядерный пепел"

Зеленский заявил, что у Путина готовятся к ядерной войне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Впервые за многие десятилетия мир столкнулся с ядерным шантажом. Россия открыто угрожает нанести удар и превратить столицу Европы в ядерный пепел. Это происходит, ведь в Кремле есть чувство безнаказанности, особенно после начала полномасштабного вторжения в Украину.

О таком заявил президент Владимир Зеленский, выступая в Chatham House, одном из самых влиятельных аналитических центров Европы.

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Зеленский назвал ядерный шантаж одним из самых больших вызовов Европы.

"Российские государственные пропагандисты на их медийных ресурсах высчитывают, сколько времени нужно, чтобы ядерные ракеты ударили по столицам Европы. Говорят об этом публично, открыто. Рассказывают, как взорвать ядерные заряды в океане, чтобы радиоактивной волной смыло все на Британских островах. Готовят инфографики. То есть, серьезно к этому относятся", – убежден украинский президент.

Он констатировал, что российские пропагандисты хвастаются, что Россия может превратить любое государство в "ядерный пепел".

"Причем "ядерный пепел" – это их цитата, которую они повторяют как мантру", – отметил Зеленский.

Президент убежден, что это происходит из-за российского "ощущения безнаказанности".

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"Они привыкли, что бизнес as usual всегда возвращался в отношения всех государств с Россией. И даже сейчас в Европе есть политики, которые не стесняются связей с российским государством после всего, что армия России наделала в Украине", – подчеркнул украинский. лидер.

В Пентагоне не верят, что Путин применит ядерное оружие

США не верят в угрозу применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы.

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США добавил, что территории НАТО пока угрозы нет.

"Мы продолжаем ежедневно следить за их ядерным потенциалом, насколько это возможно, и мы не оцениваем, что есть угроза применения ядерного оружия и нет угрозы территории НАТО", – заявил чиновник на условиях анонимности.

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