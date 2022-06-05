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Зеленский во второй раз с начала войны выехал за пределы Киевской области (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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5 июня, 21:34
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Президент побывал на передовых позициях украинских военных
Владимир Зеленский посетил Запорожскую область.
Владимир Зеленский посетил Запорожскую область. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз с начала полномасштабного вторжения РФ выехал за пределы Киевской области. 5 июня он совершил рабочую поездку в Запорожскую область. Там, в частности, посетил передовые позиции украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Глава государства ознакомился с оперативной обстановкой на переднем крае обороны. Президент пообщался с военнослужащими и вручил государственные награды и ценные подарки.

"Хочу поблагодарить за большое дело, за вашу службу, за то, что защищаете всех нас, наше государство. Спасибо каждому и каждой. Хочу пожелать здоровья вам и вашим семьям, поддерживающим вас. Берегите себя!" – сказал Зеленский.

Собравшиеся почтили память погибших защитников минутой молчания.

Снимки, подтверждающие поездку президента, опубликовал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в Instagram. На них можно увидеть, что вечером 4 июня Тимошенко, вероятно, был на Центральном железнодорожном вокзале города Киева. А несколько часов назад он опубликовал снимки Зеленского, добавив месторасположение – Запорожье. Вместе с президентом в рабочей поездке участвует глава ОП Андрей Ермак.

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Зеленский в Ивано-Франковске. Фото: Кирилл Тимошенко

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Отметим, что неделю назад, 29 мая, Зеленский посетил Харьков. До этого не было известно о рабочих поездках президента по Украине, кроме Бучи, где он побывал после освобождения от российских оккупантов.

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