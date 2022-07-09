Зеленский вручил "Золотую Звезду" Герою Украины подполковнику Олегу Грудзевичу и рассказал о его подвиге

Президент Украины Владимир Зеленский вручил "Золотую Звезду" Герою Украины подполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальона.
Об этом говорится в видеообращении главы государства.
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Зеленский отметил, что вручил "Золотую Звезду" Герою Украины подполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальона.
"Благодаря его личной храбрости подразделение без потерь вышло из окружения и в бою уничтожило российскую диверсионную группу. Очень сильный человек, чувствуется", – сказал президент.
Он также добавил, что посетил в Днепре знаменитую больницу имени Мечникова, "чтобы лично поблагодарить наших особых героев – всех врачей, медицинских сестричек, которые ежедневно и с 24 февраля, и с 2014 года спасают наших военных, гражданских после ранений".
Зеленский приехал в Днепропетровскую область
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции защитников нашей страны в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область. Глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за службу.
Ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что активные боевые действия смогут закончиться уже до конца этого года. Помощь партнеров очень поможет в этом, если вовремя поступит украинским военным.
Напомним, Зеленский заявил, что 8 июля будет много внутриукраинских новостей. По его словам, день будет "очень содержательным".