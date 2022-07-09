Зеленский вручил "Золотую Звезду" Герою Украины подполковнику Олегу Грудзевичу и рассказал о его подвиге

Владимир Зеленский весь день работал на выезде – в Днепре и области, в Кривом Роге

Зеленский вручил "Золотую звезду" командиру танкового батальона. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский вручил "Золотую Звезду" Герою Украины подполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальона.

Об этом говорится в видеообращении главы государства.

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Зеленский отметил, что вручил "Золотую Звезду" Герою Украины подполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальона.

"Благодаря его личной храбрости подразделение без потерь вышло из окружения и в бою уничтожило российскую диверсионную группу. Очень сильный человек, чувствуется", – сказал президент.

Он также добавил, что посетил в Днепре знаменитую больницу имени Мечникова, "чтобы лично поблагодарить наших особых героев – всех врачей, медицинских сестричек, которые ежедневно и с 24 февраля, и с 2014 года спасают наших военных, гражданских после ранений".

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Зеленский приехал в Днепропетровскую область

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции защитников нашей страны в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область. Глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за службу.

Ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что активные боевые действия смогут закончиться уже до конца этого года. Помощь партнеров очень поможет в этом, если вовремя поступит украинским военным.

Напомним, Зеленский заявил, что 8 июля будет много внутриукраинских новостей. По его словам, день будет "очень содержательным".