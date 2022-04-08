Зеленский встретился с главой Еврокомиссии и высоким представителем ЕС в Киеве (видео)

Высокопоставленные должностные лица ЕС прибыли в столицу Украины 8 июня

Владимир Зеленский провел встречу с чиновниками ЕС. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Об этом сообщили в Офисе президента в Telegram.

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Высокопоставленные чиновники 8 апреля прибыли с визитом в Украину.

Ожидается, что сегодня состоятся переговоры в узком кругу, после чего Зеленский и представители ЕС сделают заявления для украинских и иностранных СМИ и ответят на их вопросы.

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Первые заявления главы Еврокомиссии в Киеве

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля сообщила, что украинскую заявку на вступление в Евросоюз хотят подать Совету ЕС уже летом.

"Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это через неделю или две, и я призываю двигаться вперед как можно быстрее… Наша цель – представить заявку Украины Совету этим летом", – сказала фон дер Ляйен журналистам во время поездки в Киев.

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