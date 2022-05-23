Зеленский выступил в Давосе и призвал к "максимальному" удару по РФ

Также президент предложил каждой компании, которая покидает российский рынок, продолжить деятельность в Украине

Владимир Зеленский пригрозил новым ударом России. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он призвал участников форума не ждать применения Россией ядерного оружия, а ввести санкции против нее. По словам главы государства, санкции должны быть максимальными.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".

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"Не ждите роковых выстрелов, не ждите применения Россией специального оружия – химического, биологического, не дай Бог, ядерного. Не создавайте у агрессора впечатления, будто бы мир не будет оказывать достаточного сопротивления", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что санкции против РФ должны быть максимальными, чтобы в России или другие агрессоры, которые хотят затеять войну, четко знали, к чему это приводит.

По мнению президента, таких санкций против России до сих пор нет. Но они должны быть – эмбарго на российскую нефть, полная блокировка всех банков без исключения, полный отказ от российского ИТ-сектора, полное прекращение торговли с РФ.

"Это должен быть такой прецедент санкционного давления, который еще десятилетиями будет убедительно работать на поддержание мира", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства предложил каждой компании, которая покидает российский рынок, продолжить деятельность в Украине.

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"Вы получите доступ не только на наш рынок объемом 40 млн потребителей, но и доступ к общему рынку Европы", – подытожил президент.

Канада "ударила" по окружению Путина: какие новые санкции ввели против РФ

Министерство иностранных дел Канады объявило новые санкции против российских олигархов в ответ на продолжающуюся войну РФ в Украине. Как сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли, специальные экономические меры наложили на 14 человек из окружения Путина. Среди них российские олигархи и члены их семей.

"Эти лица непосредственно способствовали бессмысленной войне Владимира Путина в Украине и несут ответственность за боль и страдания народа Украины", – отметили в пресс-службе ведомства.

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Конкретные имена, фамилии и должности канадцы пока не обнародовали.

Очередной пакет санкций со стороны Канады предусматривает и другие ограничения. Например, запрет на экспорт целевых товаров роскоши в Россию и из России. Речь идет о таких предметах, как:

алкогольные напитки;

табак;

некоторые текстильные изделия;

спортивная одежда;

обувь;

элитная одежда и аксессуары;

ювелирные изделия;

посуда;

художественные объекты.

Из России в Канаду больше нельзя будет продавать алкоголь, морепродукты, рыбу и непромышленные бриллианты. По итогам 2021 года все эти категории товаров принесли агрессору 75,7 млн долларов от канадцев.

"Эти запреты помогут смягчить потенциал для российских олигархов обойти ограничения на других рынках предметов роскоши", – убеждены в МИД Канады.

Кроме того, канадское правительство вводит запрет на продажу России товаров, которые агрессор потенциально может использовать для производства оружия. Таким образом, пытаются поддерживать давление на путинский режим и прекратить войну в Украине.

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