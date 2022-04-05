Зеленский выступил в Совбезе ООН: главные тезисы

Россия превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти, уверен президент Украины

Владимир Зеленский обратился к Совбезу ООН. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи из Киева выступил на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Сайт "Сегодня" публикует важные заявления украинского лидера.

Зверства российских оккупантов в Украине

Президент Украины начал свое выступление с рассказа о зверствах российских оккупантов в Киевской области.

Реклама

"Вчера я вернулся из нашего города Буча, на днях освобожденного от войск Российской Федерации. Сложно найти такое военное преступление, которое бы оккупанты не совершили там. Российские военные разыскивали и целенаправленно убивали каждого, кто служил нашему государству. Они расстреливали женщин, убивали целые семьи – взрослых и детей. И пытались сжечь их тела", – сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что обращается к Совбезу ООН от имени народа, который ежедневно чтит память погибших, которых убивали выстрелом в затылок или в глаз после пыток, расстреливали прямо на улицах, бросали в колодцы, чтобы они погибли в страданиях, убивали в квартирах, в домах, подрывая гранатами, давили танками прямо в гражданских машинах посреди дороги ради удовольствия, насиловали и убивали на глазах у своих же детей.

"Им вырывали язык только потому, что не слышали от них того, что хотели услышать. Чем это отличается от того, что делали террористы ГАИШ на захваченной ими территории? Разве что тем, что это делает постоянный член Совбеза Организации объединенных наций", – отметил президент Украины.

Россия ведет политику уничтожения государств

Зеленский подчеркнул, что Россия разрушает внутреннее единство государств и государственные границы, отрицает право более десятка народов на двух континентах на самоопределение и самостоятельную государственную жизнь, проводит последовательную политику уничтожения этнического и религиозного разнообразия, разжигает войны и сознательно ведет их так, чтобы убить как можно больше обычных мирных людей и разрушить как можно больше обычных мирных городов. Чтобы оставить в стране, куда заводит свои войска, только развалины и массовые захоронения.



По словам украинского президента, Кремль провоцирует глобальный продовольственный кризис, который может привести к голоду в государствах Африки, в государствах Азии и закончится масштабным политическим хаосом в странах, где стабильность продовольственных цен является основным фактором внутренней безопасности.

"Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совет безопасности? Ее нет. Хотя и есть Совбез, как ни в чем не бывало. Где мир, ради гарантирования которого создавалась Организация объединенных наций?" – спросил Зеленский.

Президент Украины высказал убеждение, что ключевой институт мира, который должен обеспечивать принуждение любых агрессоров к миру, не может эффективно работать.

Реклама

"Сейчас мир увидел, что российские военные совершили в Буче, пока удерживали наш город в оккупации. Но миру еще только предстоит увидеть, что они сделали в других оккупированных городах, в других оккупированных районах нашей страны. География может быть разной, но жестокость – одинакова. Преступления – одинаковые. И ответственность должна быть неизбежной", – подчеркнул он.

Россия нарушает устав ООН

Зеленский обратил внимание, что цель ООН – поддерживать мир. Россия же является страной, нарушающей устав ООН. Сегодня именно в результате действий России на территории Украины, совершаются самые страшные военные преступления за все время после завершения Второй мировой войны. Российские войска сознательно уничтожают в пепел украинские города артиллерийскими, авиационными ударами, блокируют города, создавая в них массовый голод, расстреливают колонны гражданских на дорогах, пытающихся спастись с территории военных действий, подрывают даже укрытия, в которых прячутся мирные люди от авиационных ударов и создают на временно оккупированных территориях такие условия, чтобы там были убиты как можно больше гражданских людей.

"Я знаю, и вы прекрасно знаете, что будут говорить представители России в ответ на обвинения в этих преступлениях. Они это уже не раз говорили. Самое показательное – после сбития российскими силами из российского оружия малайзийского "Боинга" над Донбассом. Или во время войны в Сирии. Они будут винить всех, лишь бы оправдать себя. Они будут говорить, что якобы есть разные версии, а какая из них правдива – якобы невозможно пока установить. Они будут говорить даже о том, что тела убитых якобы подбросили, а все видео – постановочные. Но сейчас 2022 год. Есть бесспорные доказательства. Есть спутниковые снимки. Есть возможность провести полное, прозрачное расследование", – отметил Зеленский.

Зеленский уверен, что руководство России чувствует себя колонизаторами – как в древние времена.

"Им нужно наше богатство и наши люди. Россия уже депортировала в свою территорию десятки тысяч наших граждан. Дальше – сотни. Похитила больше двух тысяч детей. Просто похитила тысячи детей. И продолжает это делать. Россия хочет превратить украинцев в молчаливых рабов. Российские военные откровенно, открыто грабят города, деревни, которые они захватили. Это мародерство самого высокого масштаба. Они воруют все – от продовольствия до золотых серьг, которые просто вырывают с кровью", – сказал он.

Россия подрывает глобальную безопасность

Президент Украины подчеркнул, что Россия превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти и подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, после чего ООН можно будет просто закрыть.

Реклама

"Готовы ли вы к закрытию ООН? Считаете ли вы, что время международного права истекло? Если ваш ответ – нет, то действовать нужно сейчас, действовать немедленно. Следует немедленно возвращать силу Устава ООН.

Следует немедленно реформировать систему ООН таким образом, чтобы право вето не было правом смерти. Чтобы была справедлива представленность в Совбезе всех регионов мира.Нужно немедленно принуждать агрессора к миру. Нужна решительность. Цепочка массовых убийств от Сирии до Сомали, от Афганистана до Йемена и Ливии должна быть остановлена, и уже давно, если честно. Если бы хоть раз тирания получила такой ответ на развязанную ею войну, что перестала бы существовать, а после нее был бы гарантирован честный мир, то мир точно изменился бы.

И тогда, может быть, не было бы войны у нас, войны в моей стране. Против нашего народа Украинского народа. Против людей", – сказал Зеленский.

ООН может остановить Россию или самораспуститься

Президент Украины также рассказал, как следует остановить Россию.

"Немедленно привлекать российских военных и отдавших им приказы к ответственности за военные преступления на территории Украины. Каждый, кто отдавал преступные приказы и кто их исполнял, убивая людей, окажутся под трибуналом, который должен быть аналогичным Нюрнбергскому процессу. Сегодня самое время трансформировать систему, стержнем которой Организация объединенных наций. Чтобы сделать это, предлагаем созвать глобальную конференцию. И мы просим сделать это уже в мирном Киеве – для того чтобы определиться", – предложил украинский президент.

По его словам, Украина готова предоставить площадку для одного из главных офисов обновленной системы безопасности.

Как офис в Женеве специализируется на правах человека, как офис в Найроби – на защите окружающей среды, так и офис в Киеве – Офис U-24 – может специализироваться на превентивных мероприятиях по поддержанию мира.

Также Зеленский посоветовал Совету безопасности ООН отстранить Россию как агрессора и источника войны от возможности права накладывания вето на решения по поводу ее же агрессии, ее же войны.

"Или если ваш действующий формат безальтернативный, и выхода просто нет, то дальше только самороспуск.

Я убежден, что вы можете обойтись без третьего варианта. Мир нужен Украине. Мир нужен нам. Мир нужен Европе. Мир нужен миру", – подытожил Зеленский.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Он договорился о его визите в Украину в скором времени.

Также мы информировали, что президент Украины, выступая в парламенте Бельгии заявил, что в случае, если Украина проиграет, не будет больше крепкого Евросоюза.