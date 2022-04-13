Зеленский заявил, что Германия не обращалась к нему по поводу визита Штайнмайера

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команда президент Германии Франка-Вальтера Штайнмайера не обращалась в Офис президента Украины по поводу визита в нашу страну. Никаких официальных запросов не поступало.
Об этом Зеленский сообщил во время брифинга.
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"Я и наш Офис официально не получали обращения президента Германии и Офиса президента Германии по поводу визита в Украину", — сообщил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны РФ против нашей страны, когда ежедневно погибает мирное население, Украина вправе позволить себе "быть в кругу лидеров тех стран, которые реально ее поддерживают".
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Что было раньше?
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил немецкому изданию Bild, что он собирался приехать в Киев, как это сделали на днях другие европейские лидеры. Однако его визит в результате не был согласован.
"Я был готов к этому. Но, очевидно, должен признать, что в Киеве этого не хотели", – резюмировал политик.
Ранее издание Bild сообщало, что федеральный президент планировал визит в воюющую страну вместе с руководителями правительств Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Но Киев отказал ему в приеме. Издание сообщает, что в данный момент президент Украины Владимир Зеленский не хочет встречаться со Штайнмайером в Киеве. По данным журналистов, причина отказа — "тесные связи Штайнмайера с РФ в последние годы".