Зеленский заявил, что Германия не обращалась к нему по поводу визита Штайнмайера

Никаких официальных запросов президент не получал

Зеленский не получал никаких запросов относительно визита Штайнмайера/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команда президент Германии Франка-Вальтера Штайнмайера не обращалась в Офис президента Украины по поводу визита в нашу страну. Никаких официальных запросов не поступало.

Об этом Зеленский сообщил во время брифинга.

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"Я и наш Офис официально не получали обращения президента Германии и Офиса президента Германии по поводу визита в Украину", — сообщил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны РФ против нашей страны, когда ежедневно погибает мирное население, Украина вправе позволить себе "быть в кругу лидеров тех стран, которые реально ее поддерживают".

Что было раньше?

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил немецкому изданию Bild, что он собирался приехать в Киев, как это сделали на днях другие европейские лидеры. Однако его визит в результате не был согласован.

"Я был готов к этому. Но, очевидно, должен признать, что в Киеве этого не хотели", – резюмировал политик.