Зеленский заявил, что ненавидит солдат России после их зверств в Украине

Президент рассказал в интервью, что ему снится и что самое плохое он слышал в последние дни

Зеленский дал интервью о войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ненавидит Россию. Об этом он сказал в интервью для немецкой газеты Bild.

"Да, я испытываю ненависть к России, к русским солдатам. Когда я вижу эти образы перед глазами. Убитые дети без ног, без рук. Я больше не могу плакать", — ответил Зеленский на вопрос журналиста.

Зеленский отметил, что еще неизвестно, в скольких украинских селах и городах творились такие военные преступления, как в Буче.

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"Что происходит в этих селах на юге, как под Херсоном, Запорожьем, так и на востоке — мы не знаем. Многие города были просто полностью разрушены. Ни домов, ни людей — не знаю, что мы там найдем", — сказал он.

На вопрос о том, что видит украинский президент, когда закрывает глаза ночью, Зеленский ответил:

"Я ничего не вижу. Спать очень трудно. Не могу вспомнить, когда в последний раз нормально спал".

Требовали доказательств

Зеленский также ответил, что самое худшее он слышал за последние дни. По его словам, это было заявление европейского политика, который хотел получить от президента Украины доказательства того, что военные преступления в Буче не были инсценировкой.

На вопрос, является ли этот политик из ЕС главой европейского правительства, Зеленский четко ответил: "Да". Но он не захотел назвать имени того, кто сказал ему: "Покажите нам доказательства того, что это не постановка".

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