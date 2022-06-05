Зеленский заявил, что Украина научит РФ неотвратимости наказания

По словам президента, наши дети не станут собственностью оккупантов

Владимир Зеленский рассказал, чему мы можем научить РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новые снимки войны. На них изображены мужественные украинские военные, а также разрушенные дома. Глава государства заявил, что наши дети не станут собственностью российских оккупантов.

Соответствующие снимки Зеленский разместил в своем Telegram-канале.

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"Неотвратимость наказания – это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство. Но прежде всего должны научить его на поле боя тому, что Украину не покорить, что наши люди не сдадутся, а наши дети не станут собственностью оккупантов", – написал под фото президент.

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Новые фото войны в Украине. Фото: Gabriel Chaim, Juan Carlos, Serhii Korovainyi, Dogukan Keskinkilic, Aris Messinis, Ivor Prickett

Зеленский: За 100 дней войны вторая армия в мире из угрозы превратилась в позорище

За последние 100 дней украинцы выучили много незнакомых ранее слов, изменили значение других слов и связали свое будущее с новыми определениями, которые, к сожалению, внесла в их жизнь Российская Федерация, начав необъявленную войну 24 февраля 2022 года. Эти слова перечислил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.

"Ровно 100 дней назад все мы проснулись в другой реальности. Ровно 100 дней назад проснулись другие мы. Когда украинцев будит не луч солнца, а взрывы ракет, которые попадают в наши дома, тогда просыпаются другие украинцы. В 2014 году Россия пришла к нам с одним словом "война". 24 февраля пришла с новым словом "полномасштабная война", – отметил Зеленский.

Были и трагические слова.

"Были и слова, которые наш враг хотел стереть – Волноваха, Салтовка, Попасная и Северодонецк. Это слова, которые мы обязательно напишем снова, но по-нашему, так же как Бучу и Мариуполь рядом со словам "Трибунал", чтобы другие слова – "фильтрация", "пытки", "расстрел", "ковровая бомбардировка", "ракетный удар" – обязательно получили ответ. Ответ всего лишь из одного слова "справедливость", которая будет точно после временных для нас слов "оккупация", "мордор", "орки". Мы их точно выгоним из нашей земли", – отметил Зеленский.

"Когда слышим слово "Патрон" – вспоминаем самого известного сапера Украины. А когда слышим "марафон" – понимаем, что это совершенно не про спорт", – сказал наш президент.

Президент предложил также вспомнить в этот день словосочетание "вторая армия мира".

"Сначала это выглядело угрозой. Потом – небезопасно, после Бучи вызывает только отвращение, а сейчас разве что горькую ухмылку. Что осталось от армии, которую называли второй армией в мире – военные преступления, позор и ненависть и цифры вместо слов – когда видишь утром количество погибших, количество раненых и уничтоженной техники", – отметил Зеленский.

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