Жданов пояснил, чем грозит захват РФ трассы Лисичанск – Бахмут

По словам военного эксперта, ситуация вокруг Северодонецка, Лисичанска – критична

Олег Жданов рассказал о ситуации с трассой Лисичанск-Бахмут

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, чем грозит захват России трассы Лисичанск – Бахмут. По его словам, ситуация вокруг Северодонецка, Лисичанска – критична. Если наши военные не удержат трассу Лисичанск – Бахмут не в качестве дороги, а в качестве рубежа продвижения российских войск в сторону Северска, то нужно срочно проводить перегруппировку и выводить войска из возможного окружения. К сожалению, ситуация складывается именно таким образом.

Об этом Жданов рассказал в третьем выпуске аналитической программы "Пояснює Панюта", вышедшем на YouTube-канале "Украина 24".

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Олег Панюта: В чем преобладает противник, сейчас у нас что-то изменилось?

Олег Жданов: Нет, ничего не изменилось. Они просто нагнали туда как можно больше артиллерии и сейчас просто сносят наши войска с позиций за счет численности артиллерии.

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Олег Панюта: Нам нечего им противопоставить?

Олег Жданов: Да, у нас недостаточно артиллерии для того, чтобы подавить российскую артиллерию. Так скажу, в огневом превосходстве они побеждают.

Олег Панюта: Сегодня я также прочитал, что очень осторожно военное командование использует "Байрактары" в зоне проведения боевых действий, потому что вражеские ПВО достаточно активны в этом районе.

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Олег Жданов: Да, они усилили ПВО вплоть до того, что на сегодняшний день зону активных боевых действий прикрывают такие комплексы, как С-300, и потому плотность ПВО очень велика. И они видят "Байрактары", и у них есть возможность бороться с ними, к сожалению.

Олег Панюта:То тяжелое вооружение калибра 155 миллиметров, о котором мы слышали последние недели, что приходит или должно поступить в Украину, — оно может переломить ход этой битвы, зависит ли это от количества поступлений?

Олег Жданов: Это зависит от количества поступлений. Это вооружение может только помочь нам удерживать любой паритет. Но видите, пока не можем мы удерживать.

Прогнозы Жданова

Российские оккупанты в ближайшее время могут еще больше нанести ракетных ударов по Украине. Удары будут связаны с несколькими мерами, в частности политическими. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире национального телемарафона.

Также он считает, что усиление ракетных ударов по украинским городам является местью РФ за успехи Украины.

Кроме того, Жданов рассказывал, что обстрелы Николаева прекратятся, если украинские военные проведут успешное контрнаступление. Во-первых, они должны попытаться отодвинуть артиллерию РФ. Во-вторых, нужно развернуть комплексы "Гарпун", чтобы атаковать ракетный дивизион "Бастион", расположенный в Крыму.