Жданов рассказал, будет ли повторное наступление на Киев

У российской армии достаточно мала численность личного состава чтобы совершить повторный поход на Киев. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире марафона "FREEДОМ" на YouTube-канале "Украина 24".

"Возможность повторного наступления российских войск на Киев я оцениваю равной нулю. Почему? Потому, что то количество войск, которое Российская Федерация собирает вдоль Черниговской и Сумской области оно настолько мало, что его будет достаточно только для разведки боем если они попытаются атаковать наших украинцев. Поэтому, на сегодняшний день еще одной группировки численностью 150-170 тысяч человек мы не наблюдаем. Формирование ее для РФ на ближайшие месяцы невозможно, поэтому вопрос второго похода на Киев с повестки дня снят", – рассказал эксперт.