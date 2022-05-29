Жданов рассказал, будет ли повторное наступление на Киев

У российской армии достаточно мала численность личного состава чтобы совершить повторный поход на Киев. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире марафона "FREEДОМ" на YouTube-канале "Украина 24".
"Возможность повторного наступления российских войск на Киев я оцениваю равной нулю. Почему? Потому, что то количество войск, которое Российская Федерация собирает вдоль Черниговской и Сумской области оно настолько мало, что его будет достаточно только для разведки боем если они попытаются атаковать наших украинцев. Поэтому, на сегодняшний день еще одной группировки численностью 150-170 тысяч человек мы не наблюдаем. Формирование ее для РФ на ближайшие месяцы невозможно, поэтому вопрос второго похода на Киев с повестки дня снят", – рассказал эксперт.
Что говорят эксперты
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщал, чтобы взять Киев, России нужно как минимум три армии, которых у них нет и это технически не возможно. " Штурм Киева – как это? Это сначала взять Бровары, Левый Берег, а у нас же есть еще Правый Берег. Это с технической точки зрения невозможно", – рассказывал он.
- Руководитель издания Bellingcat Христо Грозев считает, что планы Владимира Путина по захвату Киева провалились так как для взятия украинской столицы президенту РФ пришлось бы мобилизовать до полумиллиона человек.
- Американская газета The Washington Post сообщила, что Россия снова стягивает войска и технику к северной границе Украины. Как отмечает издание, украинские пограничники фиксируют скопление военной силы врага вблизи Черниговской области, населенные пункты которой все чаще подвергаются ракетным обстрелам.
- Известный журналист Майкл Наки заявлял, что россияне сейчас не наносят удары по Киеву не потому, что не хотят, а потому, что не могут. "Никаких новых угроз нет, по крайней мере, мы не должны их так воспринимать. Если бы россияне могли бить по Киеву, они бы это и делали.", – говорил он.
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