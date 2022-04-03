Жданов рассказал, в чем эффект Чернобаевки и почему оккупантам не удается ее взять

В этом регионе российские войска не могут выйти в степь и разместить полевой лагерь, а это им очень необходим для наступления

Войска РФ будут нести постоянно поражение в этом регионе, считает Жданов / Фото: Коллаж: Сегодня

Чернобаевка является единственным местом, где оккупанты могут создать плацдарм для наступления, поэтому они будут продолжать попытки вторжения снова и снова. Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

По его словам, там они могли бы посадить вертолеты огневой поддержки, которые обеспечивают прикрытие и наступления войск.

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"Вертушки не посадишь потому, что в сухую погоду любой двигатель самолета он просто захлебнется ем количество пыли, который поднимает винт", – казал он.

Жданов отметил, что феномен Чернобаевки еще заключается в том, что она расположена в очень удобном географическом положении, что позволяет нашим военным всегда "очень тепло встречать" оккупанта.

"Чернобаевка находится в очень удобном географическом расположении от Антоновского моста. Они заходят, начинают разворачивать тыловые базы, разворачивать командные пункты, привозить припасы, пытаются накопить войска, но мы не даем им это сделать. Мы сразу же наносим огневое поражение, они приходят – мы их бьем, они приходят – мы их бьем. И это будет продолжаться до тех пор, пока из бункера не поступит какая-либо другая команда изменяющая цель этой войны", – резюмировал эксперт.

Что известно про Чернобаевку

В Чернобаевке военный аэродром российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных.

1 апреля, Вооруженные силы Украины снова накрыли российских оккупантов в Чернобаевке под Херсоном. Это уже 13-й и 14-й провал оккупантов.

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РФ накапливает силы

Российские военные накапливают свои силына Донбассе, в Мариуполе и на Харьковском направлении. Армия РФ собирается нанести новые удары. Украинские военные будут делать все, чтобы остановить оккупантов.