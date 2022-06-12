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Жданов: В тактике армии РФ произошло одно существенное изменение

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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12 июня, 21:00
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Военный эксперт оценил ситуацию на фронте и рассказал, когда боевые действия могут пойти на спад
Олег Жданов рассказал, как армия РФ изменила тактику
Олег Жданов рассказал, как армия РФ изменила тактику / Фото: Коллаж: Сегодня

Армия России перешла к более осторожной тактике ведения войны в Украине. Активность боевых действий спадает, оккупанты уменьшили натиск на самом горячем направлении для Вооруженных сил Украины – в Северодонецке. Тем временем президент РФ Владимир Путин начал задумываться о переговорах, чтобы выиграть время и зафиксировать свои нынешние завоевания.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Олегу Панюте в эфире проекта Пояснює Панюта на Youtube-канале Україна 24.

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Путин ставит новые "дедлайны" оккупантам

- Говорят, что Путин в очередной раз поставил задачу в ближайшие 10 дней достичь наибольших усилий на фронте. Откуда эта тяга – за пять дней, до 1-го, до 9 мая, до 22 июня?

- Если мы говорим о 22 июня, тогда это уже третий или четвертый дедлайн по отношению к Луганской области. Предыдущий был – 10-е число. По-видимому, они подтягивали к 12-му – тогда они отмечают День России. Есть такая пословица, еще, видимо, со времен перестройки Горбачева – что бы они ни делали, все равно получалось КПСС. Это старые советские последствия или имперские замашки, когда под какую-то дату подгоняют даже войну. Это делал Советский Союз, но мы знаем, какой ценой, количеством потерь все это доставалось. Сегодня Российская Федерация делает почти то же самое. Мы вспоминаем, как они штурмовали Донецкое направление в первые месяцы войны, как они штурмовали Киев и не считались с потерями вообще. Для них это норма. Людей и техники у них, к сожалению, пока хватает.

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Как изменились боевые действия

– Я сейчас использую терминологию секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, который сказал, что россияне тоже учатся воевать на этой войне. Как вы думаете, чему они научились?

- Я бы не сказал, что мы увидели что-то новое и чему-то они научились. Они просто вспомнили на третий месяц ведения войны, когда они применяли такой метод ведения войны, как огневой вал – выжженная земля. И они к нему вернулись. А тактика ведения российскими войсками боевых действий не поменялась. Они не могут ее изменить, потому что им нужно переучиться. Они просто стали более осторожными, поэтому и уменьшилось количество потерь со стороны Российской Федерации. Это первое.

Второе – они начали более мощно наносить нам огневое поражение. Они собрали много артиллерии, усиливают удары авиации и меньше атакуют. Атакуют уже после того, как наши позиции обработаны огневым воздействием их средств. Это единственное существенное изменение действий российской армии на поле боя. Я бы не сказал, что это обученность. Все новое – это хорошо забытое старое.

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- "Сирийского мясника", руководителя военной операции, заменили на "политрука" (по данным СМИ, генерала Александра Дворникова заменил Геннадий Жидко. – Ред.). Что может измениться в тактическом плане в военных действиях?

– Информация очень противоречива. Не заменили, а усилили. Этот начальник главного военно-политического управления помогает Дворникову управлять. Он предоставлен Дворникову для усиления, и, скорее всего, этому новоназначенному генералу отдадут Северодонецк в подчинение для того, чтобы выполнить задачу, что до 22 июня город нужно взять. Очень плохи дела, если главного замполита ставят на управление военными действиями. Но посмотрим.

- Мы можем рассматривать 22 июня как период, когда противостояние может немного уменьшиться?

– Да, мы можем рассматривать этот период. В принципе, сегодня уменьшается, снижается активность боевых действий. Они пытаются возобновить наступление на отдельных направлениях вокруг Северодонецка, но это уже не такое мощное наступление, как было в начале прошлой недели, когда мы считали, что ситуация почти критическая для нас. И угроза окружения была очень велика. А на сегодняшний день натиск спадает. Они начинают перебрасывать войска с других направлений. Посмотрим, к чему это приведет. Но я думаю, это будет крайняя дата, когда они будут сосредоточивать усилия. Потом, вероятнее всего, все будет переходить к позиционной войне.

Зачем Путину пауза в войне

– Насколько реально сесть за стол переговоров?

– Я слышу заявление господина Лаврова в Стамбуле: "мы открыты", "мы готовы к переговорам". Я думаю, что такие намерения есть у Российской Федерации. Они немного дифференцировали свои задачи по поглощению Украины и разбивают их на этапы. Вспомните 2014 год – им удалось создать две квазиреспублики, которые никто в мире не признал, кроме Российской Федерации. Сегодня они захватили часть нашей территории и снова готовы к переговорам. Это просто отсрочка следующей войны.

Путину нужна оперативная пауза для того, чтобы собирать новое войско. На сегодняшний день у него уже нет сформированных резервов на территории России, чтобы завтра бросить в бой. Россия будет включать все рычаги для того, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Для того, чтобы зафиксировать те достижения, которые сегодня имеют российские войска.

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