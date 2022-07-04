Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступление на Луганщине 📢 Ракетные обстрелы 📺 Пояснює Панюта Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Страна Подробности

"Жив ли Путин?" Буданов озвучил два сценария смены власти в России

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 июля, 12:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Башни Кремля пытаются согласовать кандидатуру следующего российского президента
Буданов объяснил, что происходит с поиском преемника Путина.
Буданов объяснил, что происходит с поиском преемника Путина. / Фото: Коллаж: Сегодня

В России продолжается "очень подковерная борьба" за место главы Кремля. В Москве хотят завершение правления Владимира Путина. Но поиск преемника российского президента продолжается очень тяжело.

Об этом сообщил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина".

Реклама

На вопрос, как будет происходить отстранение Путина от власти и правдивы ли слухи о болезни российского президента, Буданов ответил:

"А жив ли Путин сейчас? Риторический вопрос".

Глава разведки также допустил два варианта, чем все закончится:

  • Первый, это преемник Путина останавливает основные действия, не только в Украине, а во многих уголках мира. И говорит: "Снимайте, пожалуйста, с России все наложенные санкции, выстраиваем новые отношения. Россия здесь ни при чем, исключительно был человек, руководивший до этого государством, и это его личные проблемы, он маньяк". Произойдет "депутинизация", как в свое время это произошло со Сталиным.
  • Второй вариант – это просто развал России на несколько частей, на три и более.

Буданов также сообщил, что поиск фигуры преемника Путина продолжается, и эта подковерная борьба "очень сильная".

Реклама

"Башни Кремля должны найти между собой какой-то консенсус. А это трудно", – пояснил Буданов.

Он также отметил, что "мешать этому процессу не стоит" и отказался называть фамилии вероятных преемников российского президента.

Правлению Путина существует угроза

Ранее сайт "Сегодня" сообщал: журналист-расследователь Belingcat Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону заявил, что в близком окружении президента России Владимира Путина желают его смерти.

Также бывший глава британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав заявил, что Путин в скором времени уйдет с должности, а его заменит секретарь Совбеза Николай Патрушев. Возможно, главу страны-агрессора хотят отправить в санаторий.

Реклама

Первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко, похоже, всерьез нацелился стать преемником Владимира Путина. Об этом заявил журналист Александр Невзоров. Сайт "Сегодня" выяснил, есть ли шансы у Кириенко стать "наследником российского престола" и кто еще участвует в подковерной борьбе за кресло президента РФ.

Раньше мы писали, что Буданов назвал конечную цель Путина в Украине. По его мнению, Москва не собирается ограничиваться Донбассом.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в цитатах
Помощь во время войны
Больше новостей
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 4 июля
1
Личный состав 36200
Личный состав
2
Танки 1589
Танки
3
ББМ 3754
ББМ
4
Артиллерия 804
Артиллерия
5
Средства ПВО 105
Средства ПВО
6
РСЗО 246
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 658
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2629
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Снайпер-ракетчик... Виталий Мовчан – лейтенант ВСУ, командир экипажа зенитно-ракетного комплекса... 24 февраля около 6:50 Виталий провел первый в жизни боевой пуск зенитной ракеты и сбил российский истребитель Су-30. Вскоре уничтожил вражеский беспилотник. Авиация противника начала охоту на героический экипаж ЗРК… Мовчан погиб во время ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2157К
2
Александр Усик Александр Усик
1698К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1660К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1150К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
1021К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
871К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
658К
8
Виталий Кличко Виталий Кличко
515К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Юлия Герасимова Юлия Герасимова
449К
У кого самый большой прогресс
Денежный вопрос
Что будет с ценами на овощи?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.53

Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1837
2
Бельгия Бельгия
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франция Франция
1764
5
Англия Англия
1737
6
Испания Испания
1716
7
Италия Италия
1713
8
Нидерланды Нидерланды
1679
9
Португалия Португалия
1675
10
Дания Дания
1665
Какое место у Украины
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.8
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.4/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.25/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.3/35.6
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.0/35.6
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
Как не потерять деньги💰
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

19139.66

Binance Coin (BNB)

217

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

49.94

Theta (THETA)

1.18

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95
МЕД-ФРОНТ
Война с редкими болезнями
Истории пациентов

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять