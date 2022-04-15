Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Репортажи

В Ирпене погибла киевлянка, отца которой расстреляли в Бабьем Яру

Эксклюзив
Богдан Гирнык Богдан Гирнык Заместитель событийного лидера Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 апреля, 07:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рядом с женщиной нашли двух расстрелянных собак
83-летняя женщина рассказывала, как выжила в Киеве во время Второй мировой, потому что немцы давали ей еду, хотя отца расстреляли. Русские оказались не такими "добрыми".
83-летняя женщина рассказывала, как выжила в Киеве во время Второй мировой, потому что немцы давали ей еду, хотя отца расстреляли. Русские оказались не такими "добрыми". / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще одна из уже более чем 700 гражданских жертв российской оккупации на Киевщине. В Ирпене в собственном доме волонтеры нашли убитой 83-хлетнюю Аллу Солошенко. Рядом застреленными лежали две собаки.

"Может, они лаяли, и русским не понравилось? Брать-то у нас было нечего. Еда скромная. Я видела на фотографии – рядом с бабушкой была половинка надкушенного яблока," – рассказывает внучка Тамара.

Пережившая оккупацию Киева, 83-летняя Алла Солошенко занималась внуками, котами и собаками. Рядом с ее телом нашли двух застреленных собак. Может быть русским нацистам не понравилось, что они лаяли? | Фото: "Сегодня"
Пережившая оккупацию Киева, 83-летняя Алла Солошенко занималась внуками, котами и собаками. Рядом с ее телом нашли двух застреленных собак. Может быть русским нацистам не понравилось, что они лаяли? / Фото: "Сегодня"
Пережившая оккупацию Киева, 83-летняя Алла Солошенко занималась внуками, котами и собаками. Рядом с ее телом нашли двух застреленных собак. Может быть русским нацистам не понравилось, что они лаяли? | Фото: "Сегодня"
Пережившая оккупацию Киева, 83-летняя Алла Солошенко занималась внуками, котами и собаками. Рядом с ее телом нашли двух застреленных собак. Может быть русским нацистам не понравилось, что они лаяли? / Фото: "Сегодня"
Пережившая оккупацию Киева, 83-летняя Алла Солошенко занималась внуками, котами и собаками. Рядом с ее телом нашли двух застреленных собак. Может быть русским нацистам не понравилось, что они лаяли? | Фото: "Сегодня"
Пережившая оккупацию Киева, 83-летняя Алла Солошенко занималась внуками, котами и собаками. Рядом с ее телом нашли двух застреленных собак. Может быть русским нацистам не понравилось, что они лаяли? / Фото: "Сегодня"
Пережившая оккупацию Киева, 83-летняя Алла Солошенко занималась внуками, котами и собаками. Рядом с ее телом нашли двух застреленных собак. Может быть русским нацистам не понравилось, что они лаяли? | Фото: "Сегодня"
Пережившая оккупацию Киева, 83-летняя Алла Солошенко занималась внуками, котами и собаками. Рядом с ее телом нашли двух застреленных собак. Может быть русским нацистам не понравилось, что они лаяли? / Фото: "Сегодня"
Пережившая оккупацию Киева, 83-летняя Алла Солошенко занималась внуками, котами и собаками. Рядом с ее телом нашли двух застреленных собак. Может быть русским нацистам не понравилось, что они лаяли? | Фото: "Сегодня"
Пережившая оккупацию Киева, 83-летняя Алла Солошенко занималась внуками, котами и собаками. Рядом с ее телом нашли двух застреленных собак. Может быть русским нацистам не понравилось, что они лаяли? / Фото: "Сегодня"
1/5

Реклама

Тамара вспоминает – 83-летня Алла Станиславовна Солошенко рассказывала родным, как во Вторую мировую пережила оккупацию Киева благодаря тому, что ее, совсем маленькую, подкармливали немцы. Зато расстреляли в Бабьем яру отца.

Молодой поляк Станислав попал в облаву и погиб вместе с тысячами евреев и другими киевлянами. Семья не сразу узнала – потом опознали по одежде...

В общем, как и многие люди ее поколения, Алла Станиславовна знала, что главное – "чтобы не было войны". И проработала всю жизнь в киевской гостинице под названием "МИР".

Реклама

Новая война и русский мир пришли к ней в Ирпень, на улицу Гоголя.

Теперь внучка и дочь больше всего хотят похоронить бабушку по-человечески (сейчас ее тело на экспертизе, как и тела сотен жителей Киевщины). А еще они ищут двух кошек – в доме их не было, значит, надеются – живые.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 14 апреля
1
Личный состав 19900
Личный состав
2
Самолеты 160
Самолеты
3
Вертолеты 144
Вертолеты
4
Танки 753
Танки
5
ББМ 1968
ББМ
6
Артиллерия 366
Артиллерия
7
Средства ПВО 64
Средства ПВО
8
РСЗО 122
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 134
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1437
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,59
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,00
36,00
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40188.36

Binance Coin (BNB)

418.11

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

110.4

Theta (THETA)

3.08

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.8

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять