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В Париже у попавшей под санкции дочери Пескова работала прислуга из Украины

Эксклюзив
Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня
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26 марта, 06:00
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Львовянка по имени Илона возможно и сейчас продолжает общаться с дочерью пособника военного преступника Путина
Илона из Львовской области прислуживала Елизавете Песковой в квартире на проспекте Виктора Гюго в Париже
Илона из Львовской области прислуживала Елизавете Песковой в квартире на проспекте Виктора Гюго в Париже / Фото: "Сегодня"

В парижской квартире дочери Дмитрия Пескова – пресс-секретаря военного преступника Путина – обнаружили львовянку, которая, очевидно, выполняла роль служанки в этой семье. Об этом стало известно случайно.

Все началось с того, что около двух лет тому назад нардеп Алексей Гончаренко решил показать, что дочь Пескова живет в Париже, в элитной квартире на проспекте Виктора Гюго.

Гончаренко пришел в дом 161 и позвонил в квартиру Песковых. Происходящее снимал на камеру. Дверь Гончаренко открыла девушка лет 36, которая, по предположению Гончаренко, была либо гувернанткой, либо прислугой у Песковых.

Илону опознали односельчане

По ролику, который Гончаренко выложил затем в соцсети, жители Стрильбичего Самбирского района Львовской области узнали в этой девушке свою односельчанку.

"Как только увидели это видео, то узнали на нем Илону. Теперь опасаемся, как бы она не помогала России в агрессии против Украины. Ведь она работала, а может, и до сих пор работает у Песковых", – рассказали нам в этом селе.

Мы не могли исключить, что девушка в квартире Песковых всего лищь похожа на жительницу села. Поэтому мы обратились за комментарием в спецслужбы, где нам ответили, что проверяют эту информцию и выясняют, действительно ли на видео жительница этого села по имени Илона и не помогает ли она агрессору.

Девушка, открывшая дверь Гончаренко, назвала себя родственницей семьи Песковых. Но вероятно она работала служанкой.
Девушка, открывшая дверь Гончаренко, назвала себя родственницей семьи Песковых. Но вероятно она работала служанкой.

Гончаренко в курсе этой истории

Также мы обратились за комментарием к Алексею Гончаренко. Оказалось, он в курсе ситуации. "Она украинка. Мне даже писали, что люди ее опознали ", – сказал Гончаренко в комментарии для "Сегодня".

Мы поинтересовались у депутата, не известно ли ему имя девушки, которую он встретил в доме на проспекте Виктора Гюго.

"Ммя – Илона. Я считаю, что работать на семью Песковых – это работать против Украины", – ответил политик.

Елизавета Пескова была против войны. Но всего пару часов


Ранее стало известно, что США ввел персональные санкции против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, а также членов его семьи, в том числе Елизаветы Песковой. Сама Елизавета была категорически против.

"Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции против человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хотела бы путешествовать, и я люблю разные культуры", – сказала она в комментарии The Business Insider.

Елизавета Пескова
Елизавета Пескова / Фото: The Business Insider

Сразу после вторжения Путина в Украину, в Инстаграмме Елизаветы Песковой появилось сообщение "Нет войне". Однако спустя пару часов оно исчезло. Сейчас инстаграмм Песковой, у которой 250 тыс. подписчиков, закрыт для комментирования.

У Пескова – пятеро детей от двух браков. Кроме Елизаветы Песковой, другие дети пособника Путина также живут в Париже. В частности, Украинская правда по публикациям в Instagram недавно обнаружила в столице Франции сына Пескова по имени Дени.

Аккаунт Дени в Instagram сейчас закрыт от стороннего доступа. На его аватарке – портрет Сталина.

Семья пособника военного преступника Путина: Елизавета Пескова вторая слева
Семья пособника военного преступника Путина: Елизавета Пескова вторая слева

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Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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