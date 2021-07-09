В A.G.R. Group Місака Хідіряна розвінчали 3 міфи про відкриття ринку землі

"Формальне відкриття ринку і можливості продажу і покупки землі, по суті, означає лише поява додаткового інструментарію", – вважає директор агрохолдингу

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В агрохолдингу A.G.R. Group бізнесмена і мецената Місака Хідіряна прокоментували відкриття ринку землі. Так, виконавчий директор і голова правління компанії Ігор Шестопалов розвінчав 3 головні міфи земельної реформи, пише Латифундист.

Міф 1: "ринок" відкрився тільки з 1 липня 2021 року

"Я вважаю, що ми вже знаходимося в ринку. Та ж оренда на 49 років – дуже схожий інструментарій. Ми платимо за неї таку ж ціну, як за реальний продаж", – сказав Ігор Шестопалов.

Крім цього, в аграрному холдингу, власником якого є Місак Хідірян, відзначають, що їх цілком влаштовує можливість орендувати землю на 49 років.

"Формальне відкриття ринку і можливості продажу й покупки землі, по суті, означає лише появу додаткового інструментарію", - прокоментував керівник A.G.R. Group.

Міф 2: люди продаватимуть землю більше, ніж до відкриття ринку

В A.G.R. Group прогнозують трохи інший розвиток подій.

Ігор Шестопалов: "На мій погляд, про фізичний попит й реальне бажання людей продавати землю цілком можна судити вже сьогодні. Так, є люди, які продають свою землю. Їм потрібні гроші або, можливо, підштовхують до продажу певні життєві обставини. Водночас таких людей не так вже й багато".

Міф 3: компанії-орендарі не інвестують в розвиток землі

Це теж хибна думка. Бізнес просто не зможе працювати, якщо ігноруватиме очевидні потреби утримування землі. В якості прикладу Ігор Шестопалов розповів про досвід компанії Місака Хідіряна, що інвестує у зрошування.

"У зрошування ми й так вже увійшли, оскільки із запуском ринку землі його не пов'язуємо. Ми для себе бачимо рішення – якщо договір оренди мінімум 15-річний, в принципі, в зрошування вже можна інвестувати", – розвіяв третій міф Ігор Шестопалов.

A.G.R. Group – це приватний сільськогосподарський холдинг бізнесмена і мецената Місака Хідіряна, що працює у 5 областях України і об'єднує 20 українських компаній, які спеціалізуються на вирощуванні зернових культур. Загальна площа сільськогосподарських земель компанії складає 32 тис. га.

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